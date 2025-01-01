世界に響くインクルージョン意識向上ビデオを作成
多様なオーディエンスとつながる魅力的なインクルージョン意識向上ビデオを作成し、AIアバターで制作を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際的なビジネスパートナー向けに、文化的な意識をビジネスのやり取りで強調する、60秒の説得力のある企業ビデオを開発します。このビデオは、洗練されたミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからの明確なテキストからビデオへの変換機能と、ローカライズされた字幕/キャプションを活用して、異なる言語や文化的背景にわたる微妙なメッセージを効果的に伝えます。
新入社員向けに、偏りのない表現の重要性を伝える30秒のインパクトのある指導ビデオを作成し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して多様で本物のビジュアル要素を調達します。ビデオは、クリーンでプロフェッショナルな美学を維持し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して一貫性を持たせ、HRトレーニングに適した直接的で励ましのトーンを提供します。
ソーシャルメディアのフォロワー向けに、インクルージョンの普遍的な物語に焦点を当てた60秒の公共サービスアナウンスメントを作成します。感情に訴えるビジュアルと、HeyGenのボイスオーバー生成による説得力のあるスポークンワードナラティブを組み合わせ、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してリーチを最適化し、コンテンツを本当に魅力的なものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインクルージョン意識向上ビデオを効果的に作成できますか？
HeyGenは、魅力的なコンテンツと偏りのない表現でインクルージョン意識向上ビデオを作成する力を提供します。多様なAIアバターを活用し、ビジュアル要素をカスタマイズしてメッセージを効果的に伝えます。
HeyGenはどのようなクリエイティブツールを提供して、インパクトのあるビデオコンテンツを開発できますか？
HeyGenは強力なクリエイティブツールを提供し、スクリプトとストーリーボードから魅力的なコンテンツを構築できます。プロフェッショナルなテンプレートを活用し、カスタムビジュアルとオーディオ要素を追加し、自然なボイスオーバーを生成してインパクトのあるビデオを作成します。
HeyGenはどのようにしてグローバルなオーディエンス向けのビデオが文化的に共鳴することを保証しますか？
HeyGenは、ローカライズと文化的意識のための機能を提供することで、グローバルに共鳴するビデオのデザインをサポートします。複数の言語でプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、正確な字幕を追加して、メッセージが普遍的に理解されるようにします。
HeyGenは魅力的な指導ビデオの作成プロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、使いやすいインターフェースと事前にデザインされたテンプレートで魅力的な指導ビデオの作成を簡素化します。スクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換し、コンテンツが情報豊かで魅力的であることを保証します。