インシデント報告トレーニングビデオを迅速かつ簡単に作成

HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なハウツービデオでインシデント管理トレーニングを効率化します。

213/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マネージャーや安全担当者向けに90秒のインシデント管理トレーニングビデオを作成し、インシデントを効果的に処理するための主要なポリシーと手順に焦点を当てます。職場の状況をリアルに描写したシナリオベースの魅力的なビジュアルスタイルを採用し、安心感のある権威あるナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して多様なシナリオを提示し、トレーニング全体で一貫したメッセージを確保します。
サンプルプロンプト2
特に高リスク部門の従業員向けに、正確なインシデント報告と報告可能性および規制の遵守の重要性を強調する60秒の情報ビデオを制作します。ビデオは情報提供的でありながらやや緊急性のあるビジュアルスタイルを採用し、重要な情報を強調するために明確なグラフィックと視覚的な手がかりを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成された正確なナレーションで補完します。
サンプルプロンプト3
サポートスタッフやクイックリフレッシャーが必要なユーザー向けに、インシデント報告プロセスやユーザーヘルプ機能の特定の要素を示す45秒の簡潔なユーザーガイドビデオを設計します。ビジュアルスタイルはチュートリアルのように直接的で、アップビートなバックグラウンドミュージックと簡潔な指示を組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでわかりやすいセグメントを迅速に組み立て、迅速な学習を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インシデント報告トレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを活用して、インシデント報告プロセスの明確でコンプライアンスに準拠した魅力的で情報豊富なトレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成し、アバターを選択
インシデント報告トレーニングスクリプトを作成します。その後、HeyGenの多様なAIアバターの中から1つを選び、プロフェッショナルにナレーションを行い、複雑な手順を魅力的で理解しやすいものにします。
2
Step 2
ブランド要素とビジュアルを適用
HeyGenのブランディングコントロールを利用して、ロゴ、カスタムカラー、フォントを組み込むことで、トレーニングビデオが組織のアイデンティティに合致するようにし、プロフェッショナルで一貫性のある外観を持つハウツービデオを作成します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーと字幕を追加
HeyGenの強力なボイスオーバー生成を使用して、トレーニングビデオに自然なナレーションを生成し、クリアなコミュニケーションを確保します。これにより、インシデント管理トレーニングの指示がすべての視聴者にとって理解しやすくなります。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートして配布
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、インシデント報告ガイドを最適なフォーマットでレンダリングし、希望の学習プラットフォームや内部コミュニケーションチャネルで配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療インシデント報告教育を強化

.

複雑な医療インシデント報告プロトコルを明確で魅力的なAIビデオで簡素化し、スタッフの理解とコンプライアンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてインシデント報告トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換することで、インシデント報告トレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、制作時間とリソースが大幅に削減され、高品質な教育資料を簡単に生成できます。

HeyGenは、インシデント管理トレーニングビデオが会社のポリシーや手順に沿っていることを保証できますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールと柔軟なテンプレートを提供し、インシデント管理トレーニングビデオが常に会社の特定のポリシーや手順を反映するようにします。これにより、すべてのガイダンスドキュメントでブランドの一貫性とメッセージの一貫性が維持されます。

HeyGenはインシデント報告システムのユーザーガイドやハウツービデオの開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、インシデント報告システムトレーニングに最適な詳細なユーザーガイドやハウツービデオを作成するための強力なツールを提供します。AIアバターを使用して複雑な指示を明確でアニメーション化された説明に変換し、字幕を追加してアクセシビリティを向上させ、ユーザーヘルプと報告ワークフローを改善します。

HeyGenは、報告可能性と規制に関するトレーニングを組織全体で一貫してアクセス可能にするためにどのようにサポートしますか？

HeyGenは、多言語ボイスオーバー生成や自動字幕などの機能を通じて、報告可能性と規制に関するトレーニングビデオを一貫してアクセス可能にします。柔軟なエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズにより、さまざまなプラットフォームやデバイスで包括的なガイダンスを簡単に配布できます。