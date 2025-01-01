魅力的な導入研修ビデオを作成

強力なナレーション生成を使用して、迅速かつコスト効果の高い研修ビデオを制作。インパクトのある学習で時間とリソースを節約。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
あなたの人事担当者は、新入社員向けの効率的なオンボーディングビデオの作成に苦労していますか？クリーンなビジュアルと直接的なナレーションを特徴とする45秒のプロフェッショナルなビデオを開発し、初期の社員研修プロセスを効率化します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、詳細なオンボーディングスクリプトを迅速に洗練された研修モジュールに変換し、一貫したメッセージングと迅速な制作を確保します。
サンプルプロンプト2
コスト効果の高い研修ソリューションを求める中小企業のオーナー向けに、構造化された学習の利点を紹介する30秒のインスパイアリングなビデオを制作します。このテンポの速いビデオは、エネルギッシュなナレーションで、社内研修のニーズに合わせたスクリプトの効果的な書き方をガイドします。HeyGenのナレーション生成を活用して、スタジオ録音の必要なくダイナミックで魅力的なナレーションを追加し、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に利用可能にします。
サンプルプロンプト3
学習管理システムに新しいプラットフォームを統合する任務を負ったIT管理者は、簡潔な指導コンテンツを必要とすることがよくあります。構造化されたステップバイステップのビジュアルスタイルと権威あるナレーションを備えた90秒の情報ビデオを生成し、主要な技術研修ビデオを通じて彼らをガイドします。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、実装プロセスのすべての詳細が視聴者に理解されるようにし、明確さとアクセス性を向上させます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

導入研修ビデオの作成方法

明確で魅力的、かつ製品に正確な導入研修ビデオを効率的に開発し、成功した採用を確保します。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
コンテンツの草案を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれた指示を迅速にダイナミックなビデオアウトラインに変換し、導入に必要なすべての重要情報をカバーします。
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを最もよく表すAIアバター、または研修に適したプレゼンターを選択します。外見や声をカスタマイズして、組織のスタイルに合わせ、社員研修ビデオをプロフェッショナルで一貫性のあるものにします。
Step 3
ブランディングと要素を適用
会社のブランディングコントロールを適用して、ロゴ、色、フォントでビデオをカスタマイズします。ライブラリから追加のメディアを取り入れて、明確さを高め、研修全体でブランドアイデンティティを強化します。
Step 4
エクスポートと配信
研修ビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比変更とエクスポート機能を使用して、希望するプラットフォームに適したさまざまな形式で生成します。完成したビデオを学習管理システムにシームレスに統合し、効果的な配信とインパクトを実現します。

使用例

複雑な導入トピックの簡素化

複雑な技術や導入プロセスを、AIを使用して明確で理解しやすいビデオレッスンに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な社員研修ビデオの作成を簡単にしますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用することで、魅力的な社員研修ビデオの作成プロセスを簡素化します。高品質なコンテンツを簡単に生成でき、研修が魅力的でプロフェッショナルなものになります。

HeyGenが技術研修ビデオを効率的に制作するための理想的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターと強力なテキスト読み上げ機能を使用して、技術研修ビデオを迅速に作成できるAIビデオジェネレーターとして優れています。その直感的なプラットフォームとテンプレートは、ビデオ作成プロセス全体を効率化し、時間を大幅に節約します。

HeyGenの機能を使用して高品質なオンボーディングビデオと技術研修ビデオをどのように開発できますか？

HeyGenのカスタマイズ可能なAIアバター、多様なテンプレート、統合メディアライブラリなどの包括的な機能を活用して、高品質なオンボーディングビデオと技術研修ビデオを開発します。字幕やブランド要素を追加して、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現できます。

導入やオンボーディングを含むさまざまな研修ビデオを作成するためにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？

HeyGenは、広範な機材や従来のビデオ編集ソフトウェアを必要とせずに、導入研修ビデオやオンボーディングビデオを作成するための強力なプラットフォームを提供します。これにより、すべての研修ビデオニーズに対して非常に効率的でリソースに優しい選択肢となります。