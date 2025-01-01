本人確認の説明動画を作成する

スクリプトを直接ビデオに変換することで、迅速かつ効率的に明確な本人確認の指示を生成します。

サンプルプロンプト1
社内チーム向けに、本人確認の重要性とコンプライアンスのベストプラクティスを説明する45秒のアニメーション動画を作成してください。複雑な情報を明確に提示するために、魅力的なテンプレートとシーンを活用し、プロフェッショナルでありながらアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからの明確なテキストからビデオへのナレーションでサポートします。
サンプルプロンプト2
オンライン本人確認のために必要な書類を成功裏にアップロードする方法をユーザーに案内する30秒のオンラインガイドを作成してください。この動画は非常にビジュアルで、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してクリーンなグラフィックと短く明確な指示を提供し、音声なしでも明確さを確保するために字幕/キャプションを常に表示し、効率的で直接的なビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
企業が安全な本人確認を行うためのステップに焦点を当てた50秒のダイナミックなチュートリアルをデザインしてください。この動画は、スリークでモダンなビジュアル美学を持ち、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートが可能で、プロフェッショナルなAIアバターが自信を持って情報を提供するトーンで視聴者をプロセスに案内します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

本人確認の説明動画を作成する方法

AI駆動のツールを使用して、ユーザーの理解とコンプライアンスを向上させるために、迅速に明確で一貫した本人確認ガイドを作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
プロフェッショナルなAI駆動のビデオテンプレートから選ぶか、スクリプトを貼り付けてスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用し、本人確認ガイドの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターでパーソナライズ
多様なAIアバターから選んで、本人確認のステップを明確に提示し、指示を生き生きとさせます。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
プロフェッショナルなボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションで、本人確認動画のアクセシビリティと明確さを向上させます。
4
Step 4
本人確認動画をエクスポート
完成した本人確認動画を確認し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームで公開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本人確認トレーニングでユーザーエンゲージメントを向上

インタラクティブな本人確認トレーニング動画でユーザーエンゲージメントとコンプライアンスを向上させ、理解と保持率を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして本人確認の説明動画の作成を効率化しますか？

HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、本人確認の説明動画を簡単に作成できるようにします。これにより、本人確認プロセスが大幅に簡素化され、ユーザーにとってより魅力的になり、コンプライアンスのトレーニングが向上します。

HeyGenでAIアバターは本人確認動画の強化にどのように役立ちますか？

HeyGenでは、AIアバターがプロフェッショナルなプレゼンターとして機能し、複雑な撮影を必要とせずに本人確認動画に人間味を加えます。これらのAIアバターは、AIボイスアクター機能と組み合わせて、本人確認の指示を明確かつ一貫して提供し、ユーザーのオンボーディング動画を改善します。

HeyGenを使用して本人確認動画の外観やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を含む広範なカスタマイズ可能なシーン、メディアライブラリ/ストックサポート、ブランディングコントロールを提供し、本人確認コンテンツをブランドガイドラインに完全に合わせることができます。あらゆる側面を調整して、効果的な指導動画を作成できます。

HeyGenはグローバルな視聴者向けに多言語の本人確認動画を作成するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、多言語のボイスオーバーとAIキャプションジェネレーター機能を提供することで、グローバルな視聴者にリーチすることをサポートします。これにより、指示が世界中のユーザーにとってアクセス可能で明確に理解されるようになり、オンライン本人確認のユーザー体験が向上します。