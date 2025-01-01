アイデア生成をマスターする: 魅力的なトレーニングビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、ダイナミックなトレーニングビデオでチームのアイデア生成能力を向上させましょう。
分散型UXチームとプロジェクトマネージャーを対象に、リモートアイデア生成の場でのグループアイデア生成のトラブルシューティングに関する実践的な戦略を提供する、ダイナミックな90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは協力的でエネルギッシュであり、画面上のテキストハイライトを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に生成され、明るく励みになる音声トーンで伴われます。
ジュニアUXリサーチャーとデザイナー向けに、アイデア生成段階での重要なツールとしてのアフィニティダイアグラミングとジャーニーマッピングの効果的な適用を示す、詳細な2分間のチュートリアルビデオを制作してください。明るく、イラスト的なビジュアルスタイルでステップバイステップのデモンストレーションを行い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的な背景ビジュアルを提供し、親しみやすいチュートリアル風のナレーションで視聴者を導きます。
シニアUXプロフェッショナルとチームリーダーを対象に、UX戦略を魅力的なストーリーテリングと統合してUX作業を効果的に提示することの重要性を概説する、洗練された60秒の説明ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはミニマリストでありながらインパクトがあり、微妙なアニメーションで強化され、HeyGenの字幕/キャプション機能でアクセシビリティを高め、自信に満ちた説得力のある声で提供されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはデザインプロジェクトの初期アイデア生成フェーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとナレーションを使用して魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、ユーザーが迅速にアイデアを生成できるようにします。これにより、さまざまなデザインの課題に対する創造的なブレインストーミングプロセスが大幅に効率化されます。
HeyGenは複雑なデザインプロセスの手法の説明を支援しますか？
はい、HeyGenは技術的なデザインプロセスを視覚的に説明するための優れたツールです。ユーザーは、アフィニティダイアグラミング、ジャーニーマッピング、またはリーンUXのような概念を説明するために、プロフェッショナルなナレーションと字幕を備えた明確な指導ビデオを作成し、UXカンファレンストレーニングコースやリモートアイデア生成ワークショップでの理解を深めます。
HeyGenはリモートアイデア生成とチームコミュニケーションの向上にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して説明ビデオを迅速に作成し、共有することで、リモートアイデア生成を効率化します。これにより、UX戦略、ユーザーリサーチの結果、またはデザインの課題を効果的に伝え、分散したチームメンバー間での理解を促進します。
HeyGenはUX作業やユーザーリサーチのための魅力的なプレゼンテーションの作成を支援しますか？
もちろんです。HeyGenは、UX作業の魅力的なビデオプレゼンテーションを作成するための力をデザイナーに与えます。テキストからビデオへの変換とリアルなAIアバターを使用することで、UX作業を提示するストーリーテリングがよりダイナミックでインパクトのあるものとなり、UXのムードボード、ユーザーリサーチの洞察、全体的なデザインの決定を効果的に示します。