従業員のエンゲージメントを高めるハイブリッドワークトレーニングビデオを作成
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、リモートチームのための効果的なトレーニングビデオを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーを対象に、バーチャルコラボレーションスキルを最適化するための効果的な45秒のトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊かにし、明確なビジュアルエイドを組み込み、音声は活気のある会話調で、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、リモート社員のためのベストプラクティスに関する簡潔なガイドを作成します。
全社員を対象に、ハイブリッド環境でのワークライフバランスの維持に焦点を当てた安心感のある30秒のトレーニングビデオを制作してください。このビデオはリラックスした共感的なビジュアルスタイルを求め、心地よい背景音楽とHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した安心感のあるナレーションで、境界を設定し、ウェルビーイングを管理するための実用的なヒントを提供する魅力的なコンテンツを作成します。
特に機密会社データをリモートで扱う社員を対象に、セキュリティプロトコルに特化したハイブリッドワークトレーニングビデオを作成するための重要な90秒のビデオを設計してください。このプロフェッショナルで厳粛なビデオは、明確なグラフィックスを使用し、フォーマルで権威ある声を届け、字幕/キャプションを効果的に組み込んで、高品質な制作ツールがデータセキュリティのベストプラクティスとコンプライアンスに関する重要な情報を伝えることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なハイブリッドワークトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを活用した技術を駆使し、AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む機能で、魅力的なコンテンツの制作を効率化します。これにより、ハイブリッドワークトレーニングビデオが効果的で、すべてのリモート社員に対してスケーラブルであることを保証します。
HeyGenは魅力的な社員トレーニングビデオを開発するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートや豊富なメディアライブラリを含む包括的なクリエイティブツールを提供し、ストーリーテリングを強化します。AIアバターや多様なボイスオーバーを活用して、高品質で魅力的なコンテンツを制作し、視聴者に真に響くものを作り上げることができます。
HeyGenはトレーニングビデオのアクセシビリティとプロフェッショナルなブランディングをどのように保証しますか？
HeyGenはすべてのトレーニングビデオに自動的にキャプションと字幕を生成することで、完全なアクセシビリティをサポートします。さらに、プロフェッショナルなブランディングコントロールにより、会社のロゴやカラーを統合し、一貫性のある高品質な制作をeラーニングプラットフォームで実現します。
HeyGenは短い形式の社員トレーニングビデオを効率的に制作できますか？
はい、HeyGenはAIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じて、短い形式の社員トレーニングビデオを効率的に制作するよう設計されています。AIアバターと即時ボイスオーバー生成を使用して、迅速に魅力的なコンテンツを生成し、ビデオ制作をより迅速かつアクセスしやすくします。