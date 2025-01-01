AIを活用したハイブリッド会議トレーニングビデオの作成

HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルでアクセスしやすいハイブリッド会議トレーニングビデオの作成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

チームリーダーやマネージャーに、リモートチームのための重要なファシリテーションスキルに関するダイナミックな60秒のビデオを提供しましょう。現代的で魅力的なビジュアルスタイルを目指し、多様なAIアバターがバーチャル環境で対話する様子を描き、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完し、HeyGenの強力なAIアバター機能を通じて実現します。
全スタッフとグローバルチームが重要な情報にアクセスできるように、ハイブリッド会議のベストプラクティスを示す30秒のビデオを作成し、従業員のエンゲージメントを強調します。ビジュアルスタイルは情報的で理解しやすく、シンプルなグラフィックスとHeyGenの字幕/キャプション機能を使用して自動生成された字幕を活用し、最大限のアクセシビリティを実現します。
人事部門とL&Dスペシャリストは、このスリークな50秒のガイドで、影響力のあるハイブリッド会議トレーニングビデオの作成プロセスを迅速に合理化できます。このビデオは効率的なビジュアルスタイルを採用し、シームレスなワークフローを示し、HeyGenの優れたボイスオーバー生成機能を活用して、明確でプロフェッショナルなAIボイスアクターによってナレーションされます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ハイブリッド会議トレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAIツールを使用して、魅力的なハイブリッド会議トレーニングビデオの作成を効率化し、リモートチームが常に接続され、情報を得られるようにします。

Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートから始める
トレーニングスクリプトを作成し、効果的なハイブリッド会議のセットアップとファシリテーションスキルの重要なポイントを概説します。あるいは、HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートからプロジェクトを開始することもできます。このステップでは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用します。
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
多様なAIアバターから選択してトレーニングビデオをパーソナライズします。選んだアバターに自然な声を組み合わせてスクリプトを伝え、リモートチームのエンゲージメントを高めます。
Step 3
ビジュアルと必要な要素を追加する
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加してコンテンツを強化します。AIキャプションジェネレーターを利用して自動的に字幕を追加し、トレーニングビデオをよりアクセスしやすくプロフェッショナルにします。ブランドを組み込んで一貫した外観を保ちます。
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートして共有する
プロジェクトが完成したら、ハイブリッド会議トレーニングビデオを希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。この最終ステップにより、洗練されたコンテンツがチームへのシームレスな配信の準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポジティブなハイブリッド会議文化を育む

従業員を動機付ける魅力的でインスパイアリングなビデオを作成し、すべてのハイブリッド会議参加者にとってポジティブで生産的な環境を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてハイブリッド会議トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIツールは、プロフェッショナル品質のハイブリッド会議トレーニングビデオの作成プロセスを効率化します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、リモートチームの従業員エンゲージメントを向上させる魅力的なコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはプロフェッショナル品質のハイブリッド会議トレーニングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバター、AIボイスアクター、AIキャプションジェネレーターを使用して、ハイブリッド会議トレーニングビデオのプロフェッショナル品質のコンテンツを生成する力をユーザーに提供します。これらの機能により、洗練された魅力的なプレゼンテーションでアクセスしやすいトレーニングビデオを確保します。

HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートは、会議のセットアップやファシリテーションスキルのトレーニングビデオの開発に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートは、会議のセットアップやファシリテーションスキルのような重要なスキルの効果的なトレーニングビデオを開発するプロセスを効率化するように設計されています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートとテキストからビデオへの機能を組み合わせることで、迅速なコンテンツ作成が可能です。

HeyGenはどのようにして多様なリモートチームにとってアクセスしやすく魅力的なハイブリッド会議トレーニングビデオを確保しますか？

HeyGenは、AIキャプションジェネレーターや多言語ボイスオーバーなどの機能を通じて、リモートチームのアクセシビリティと従業員エンゲージメントを向上させます。アクセスしやすいトレーニングビデオを作成することで、場所や言語に関係なく、すべての参加者が効果的に学び、つながることができます。