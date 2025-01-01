HRIS概要ビデオを作成：迅速で魅力的、AI駆動
テキストを魅力的なHRIS概要ビデオに変換し、HeyGenのテキスト-to-ビデオを使用してHRトレーニングを効率化し、従業員のエンゲージメントを向上させます。
新入社員向けに90秒のHRISトレーニングビデオを開発し、休暇申請や福利厚生登録などの基本的なセルフサービス機能をカバーします。このビデオは、親しみやすく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーな画面テキストと温かいナレーションで、ポジティブな社員オンボーディング体験を促進します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して効率的にナarrativeを生成し、すべての字幕/キャプションが自動的に生成されるようにします。
全社員向けに2分間のコンプライアンス研修ビデオを制作し、HRIS内の新しいデータプライバシー規制を説明します。ビデオは権威あるがアクセスしやすいビジュアルスタイルを必要とし、一貫した企業ブランディングとメディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなストック映像を使用し、正確なナレーションでサポートします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を維持しながら、コンプライアンスに関する重要なAI駆動の概要ビデオを提供します。
HRマネージャーとL&Dスペシャリストをターゲットにした45秒のプロモーションビデオをデザインし、HRISモジュールの紹介のための魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを紹介します。このビデオは、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを特徴とし、クイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、カスタマイズと効率性を強調します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンが迅速な展開を可能にし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してマルチプラットフォームでの配信を実現します。
クリエイティブエンジン
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてHRIS概要ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームであり、HRチームがHRIS概要ビデオを効率的に作成できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを使用して、スクリプトを迅速に魅力的なコンテンツに変換できます。
HeyGenは技術的なHRISトレーニングビデオ制作にどのような特定の機能を提供しますか？
HeyGenは、技術的なHRISトレーニングビデオ制作のために、先進的なAIアバターと正確なナレーション生成を含む強力な機能を提供します。また、自動生成キャプションとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、包括的でアクセスしやすい学習体験を確保します。
なぜHeyGenを選んでHRISトレーニングコンテンツで従業員のエンゲージメントを向上させるのですか？
HeyGenは、ダイナミックで視覚的に豊かなHRISトレーニングビデオの作成を可能にし、従業員のエンゲージメントを向上させます。プロフェッショナルなAIアバターとメディアライブラリを活用して、注目を集め、従業員のオンボーディングとコンプライアンス研修の学習保持を改善します。
HeyGenはHRISビデオイニシアチブのブランディングとスケーリングをサポートしますか？
はい、HeyGenは完全にブランディングコントロールをサポートし、HRチームがHRISトレーニングビデオにロゴやカスタムカラーを組み込むことを可能にします。プラットフォームのカスタマイズ可能なテンプレートと多言語サポートにより、ブランドの一貫性を維持しながら、グローバルにビデオコンテンツをスケールすることが容易です。