HRプロセストレーニングビデオを作成して社員の学習を促進
AIアバターを活用して人間味を加えた魅力的なHRビデオで、社員のオンボーディングとコンプライアンス研修を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、重要なコンプライアンス規制についての迅速で情報豊富なリフレッシャーを提供するために設計された45秒のHRトレーニングビデオを開発し、明確なビジュアルとプロフェッショナルなナレーションを活用し、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
HRチーム向けに新しい給与ソフトウェアを紹介する90秒の指導ビデオを設計し、明確なビジュアルと親しみやすいトーンでステップバイステップのガイドを提供し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じてトレーニングコンテンツの明確な指示を確保します。
全社員を対象に、プロフェッショナルな成長を促し、効果的なコミュニケーションの重要性を強調する30秒のソフトスキルトレーニングビデオを制作し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、洗練された外観を持つモチベーショナルなビジュアルと音声スタイルを採用し、より広範なトレーニングプログラムの一環として提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてHRプロセストレーニングビデオを効率的に作成できますか？
HeyGenは、包括的なHRプロセストレーニングビデオの作成を大幅に簡素化する高度なAI HRトレーニングビデオメーカーです。直感的なテキストからビデオへの機能と多様なAIアバターを使用して、複雑な制作スキルを必要とせずに高品質なトレーニングコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenがトレーニング用の魅力的なHRビデオを制作するのに理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、コミュニケーションに人間味を加えることで、創造的な意図に沿った魅力的なHRビデオを制作する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、リアルなAIアバター、ボイスオーバー生成を活用して、従業員に真に響く魅力的で共有可能なコンテンツを作成できます。
HeyGenはオンボーディングやコンプライアンスなど、さまざまな種類のHRトレーニングビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、重要なオンボーディングビデオや重要なコンプライアンス研修を含む、すべてのHRトレーニングビデオに対応する多用途なツールです。ブランド管理と字幕生成により、社員のオンボーディングとトレーニングプログラムが一貫性を持ち、アクセスしやすく、プロフェッショナルに提示されます。
HeyGenはどのようにして社員主導のトレーニングビデオコンテンツの制作を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトを動的なビデオに変換することで、社員主導のトレーニングビデオコンテンツの制作を効率化します。これにより、HR部門はAIアバターを使用して重要なトレーニングプログラムを迅速に開発し、配布することができ、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを削減します。