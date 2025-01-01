HRプロセストレーニングビデオを作成して社員の学習を促進

AIアバターを活用して人間味を加えた魅力的なHRビデオで、社員のオンボーディングとコンプライアンス研修を効率化します。

全社員向けに、重要なコンプライアンス規制についての迅速で情報豊富なリフレッシャーを提供するために設計された45秒のHRトレーニングビデオを開発し、明確なビジュアルとプロフェッショナルなナレーションを活用し、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
HRチーム向けに新しい給与ソフトウェアを紹介する90秒の指導ビデオを設計し、明確なビジュアルと親しみやすいトーンでステップバイステップのガイドを提供し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じてトレーニングコンテンツの明確な指示を確保します。
全社員を対象に、プロフェッショナルな成長を促し、効果的なコミュニケーションの重要性を強調する30秒のソフトスキルトレーニングビデオを制作し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、洗練された外観を持つモチベーショナルなビジュアルと音声スタイルを採用し、より広範なトレーニングプログラムの一環として提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRプロセストレーニングビデオの作成方法

AIを活用して魅力的で情報豊富なHRトレーニングビデオを迅速に制作し、HRプロセスを効率化し、社員の学習を向上させます。

Step 1
スクリプトを作成
HRプロセストレーニングのコンテンツを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、テキストをビジュアルストーリーに簡単に変換します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、HRトレーニングを代表するプロフェッショナルで親しみやすい画面上の存在感を確保します。
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連する画像、ビデオ、音楽でビデオを強化し、会社の独自のブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用して、一貫した外観と感触を維持します。
Step 4
エクスポートと共有
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してHRトレーニングビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートして簡単に配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なHRプロセスを明確化

複雑なHRポリシーと手続きを理解しやすいビデオコンテンツに変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてHRプロセストレーニングビデオを効率的に作成できますか？

HeyGenは、包括的なHRプロセストレーニングビデオの作成を大幅に簡素化する高度なAI HRトレーニングビデオメーカーです。直感的なテキストからビデオへの機能と多様なAIアバターを使用して、複雑な制作スキルを必要とせずに高品質なトレーニングコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenがトレーニング用の魅力的なHRビデオを制作するのに理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、コミュニケーションに人間味を加えることで、創造的な意図に沿った魅力的なHRビデオを制作する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、リアルなAIアバター、ボイスオーバー生成を活用して、従業員に真に響く魅力的で共有可能なコンテンツを作成できます。

HeyGenはオンボーディングやコンプライアンスなど、さまざまな種類のHRトレーニングビデオに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、重要なオンボーディングビデオや重要なコンプライアンス研修を含む、すべてのHRトレーニングビデオに対応する多用途なツールです。ブランド管理と字幕生成により、社員のオンボーディングとトレーニングプログラムが一貫性を持ち、アクセスしやすく、プロフェッショナルに提示されます。

HeyGenはどのようにして社員主導のトレーニングビデオコンテンツの制作を効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトを動的なビデオに変換することで、社員主導のトレーニングビデオコンテンツの制作を効率化します。これにより、HR部門はAIアバターを使用して重要なトレーニングプログラムを迅速に開発し、配布することができ、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを削減します。