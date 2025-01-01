HRオリエンテーションビデオを作成してエンゲージメントと定着率を向上

ダイナミックなAIアバターを使用してオンボーディングをパーソナライズし、従業員のエンゲージメントと定着率を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大企業の新入社員全員に向けた45秒の基本的なHRオリエンテーションビデオを開発し、クリーンでプロフェッショナルな美学と明確で情報豊富なナレーションで主要なポリシー情報を提示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して正確性を確保し、アクセシビリティのために字幕を含め、オンボーディングプロセスをシームレスで包括的にします。
サンプルプロンプト2
エントリーレベルのポジション向けに30秒の魅力的なオンボーディングビデオをデザインし、チームのコラボレーションと会社のミッションを強調することで従業員のエンゲージメントを高め、ダイナミックなビジュアルとエネルギッシュなオーディオスタイルを使用します。HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に魅力的な体験を迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
新しい管理職の採用者向けに90秒の詳細なHRオリエンテーションビデオを作成し、洗練された企業ビジュアルスタイルと安心感のある権威あるボイスオーバーで高度な福利厚生パッケージとリーダーシップの期待を説明します。このビデオは、HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまな内部プラットフォーム向けにHRオリエンテーションビデオを効果的に作成し、従業員の定着率を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HRオリエンテーションビデオの作成方法

AI機能を活用して新入社員を歓迎し、会社の文化を紹介するプロフェッショナルで魅力的なHRオリエンテーションビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトを書く
カスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択するか、HRオリエンテーションスクリプトをHeyGenに直接貼り付けて、スクリプトからのテキストビデオを使用して魅力的なオンボーディングビデオを作成します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選ぶ
多様なAIアバターライブラリからAIスポークスパーソンを選択し、AIアバターを使用してHRオリエンテーションコンテンツをナレーションし、メッセージを強化します。
3
Step 3
ブランディングを適用しコンテンツを充実させる
会社のロゴやカラーを含むブランディングを統合し、バックグラウンドミュージック、ストックメディア、自動字幕などの重要な要素を追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
高品質のHRオリエンテーションビデオを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべての内部プラットフォームでシームレスに共有できるようにさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なウェルカム体験を作成

会社の文化を効果的に伝え、新しいチームメンバーを動機付けるインスパイアリングでパーソナライズされたウェルカムビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なHRオリエンテーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成する力を提供します。リアルなAIスポークスパーソンやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、新入社員に共鳴し、従業員のエンゲージメントを高めるパーソナライズされたウェルカムビデオを作成します。

HeyGenはオンボーディングビデオにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、オンボーディングビデオを革新するための強力なAI機能を提供します。AI生成アバターと高度なテキストビデオ機能を利用して、単なるスクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、多言語のボイスオーバーと自動字幕を備えたグローバルチーム向けに提供します。

HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートはHRオリエンテーションビデオに適していますか？

もちろんです。HeyGenは、包括的なHRオリエンテーションビデオを含むさまざまなHRニーズに対応するカスタマイズ可能なビデオテンプレートの多様なライブラリを提供しています。会社のロゴやカラーで簡単にブランド化し、初日から一貫したプロフェッショナルな企業文化を確保します。

HeyGenのビデオは従業員のエンゲージメントと定着率を向上させることができますか？

はい、パーソナライズされたウェルカムビデオや魅力的なオンボーディングビデオの作成を可能にすることで、HeyGenは従業員のエンゲージメントと定着率を大幅に向上させます。よく制作された情報豊富で歓迎的なオリエンテーション体験は、ポジティブなトーンを設定し、新入社員を効果的に会社文化に統合します。