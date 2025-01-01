AIでHR引き継ぎビデオを簡単に作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、新入社員を引き込むプロフェッショナルなHR引き継ぎビデオを迅速に作成し、トレーニングを標準化します。
新入社員のための90秒の歓迎オンボーディングビデオを作成し、彼らの最初の日々をスムーズで魅力的にすることに焦点を当ててください。ビジュアルスタイルは現代的で包括的であり、さまざまな職場環境での多様なAIアバターを紹介し、温かく招かれるようなナレーションで補完します。この魅力的なビデオは、会社の文化と初期手続きを紹介することを目的としており、HeyGenのAIアバターを活用して、従来の撮影なしで人間味を加えます。
HR専門家とマネージャー向けに45秒の活気あるHR引き継ぎビデオを開発し、内部コミュニケーションのためのブランド化されたコンテンツがどれほど簡単に作成できるかを示します。ビデオは洗練された会社ブランドのビジュアルスタイルと、アップビートなバックグラウンドミュージック、プロフェッショナルなナレーションを備え、すべての資料でブランドの一貫性を確保します。このソリューションは、HeyGenの豊富なビデオテンプレートとシーンを使用して、高品質でブランドに合ったメッセージを迅速に組み立てます。
トレーニングと開発チーム向けに、複雑なシフト引き継ぎにおける技術的知識移転のための詳細な2分間のトレーニングビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、詳細な画面録画とステップバイステップのビジュアルを組み込み、落ち着いた正確で教育的なナレーションでサポートします。このビデオは、包括的で理解しやすいコンテンツを提供することでLMS統合を改善し、HeyGenの高度なナレーション生成によって一貫したナレーションを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したビデオ作成ワークフローをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターやリアルなナレーションなどの高度なAIツールを活用して、テキストスクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを生成することで、AIを活用したビデオ作成を簡素化します。この合理化されたプロセスは、トレーニングビデオの作成を含むさまざまな用途で効率を大幅に向上させます。
HeyGenはビデオのカスタマイズとブランドの一貫性のためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、ブランドに合わせて調整可能な多様なAIアバターやリアルなナレーションを含む、ビデオカスタマイズのための強力なAI機能を提供します。私たちの生成AIツールは、リップシンクやフェイススワップなどの機能をサポートし、すべての魅力的なビデオでブランドの一貫性を確保します。
HeyGenは既存の学習管理システムとトレーニングビデオの統合が可能ですか？
はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートするように設計されており、トレーニングビデオの配信を合理化し、ワークフローの自動化を強化します。これにより、エンドツーエンドのビデオ生成と展開が可能になり、魅力的なビデオが効率的にオーディエンスに届きます。
HeyGenのビデオ出力における品質とアクセシビリティを確保する技術的機能は何ですか？
HeyGenは、自動生成されたキャプションや内蔵のビデオ翻訳機能を通じて、技術的な品質とアクセシビリティを確保し、グローバルなオーディエンスをサポートします。プラットフォームはまた、柔軟なアスペクト比のリサイズ、エクスポート、背景生成を提供し、すべての魅力的なビデオでプロフェッショナルな基準を維持します。