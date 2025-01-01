AIでHR引き継ぎビデオを簡単に作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、新入社員を引き込むプロフェッショナルなHR引き継ぎビデオを迅速に作成し、トレーニングを標準化します。

238/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員のための90秒の歓迎オンボーディングビデオを作成し、彼らの最初の日々をスムーズで魅力的にすることに焦点を当ててください。ビジュアルスタイルは現代的で包括的であり、さまざまな職場環境での多様なAIアバターを紹介し、温かく招かれるようなナレーションで補完します。この魅力的なビデオは、会社の文化と初期手続きを紹介することを目的としており、HeyGenのAIアバターを活用して、従来の撮影なしで人間味を加えます。
サンプルプロンプト2
HR専門家とマネージャー向けに45秒の活気あるHR引き継ぎビデオを開発し、内部コミュニケーションのためのブランド化されたコンテンツがどれほど簡単に作成できるかを示します。ビデオは洗練された会社ブランドのビジュアルスタイルと、アップビートなバックグラウンドミュージック、プロフェッショナルなナレーションを備え、すべての資料でブランドの一貫性を確保します。このソリューションは、HeyGenの豊富なビデオテンプレートとシーンを使用して、高品質でブランドに合ったメッセージを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
トレーニングと開発チーム向けに、複雑なシフト引き継ぎにおける技術的知識移転のための詳細な2分間のトレーニングビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、詳細な画面録画とステップバイステップのビジュアルを組み込み、落ち着いた正確で教育的なナレーションでサポートします。このビデオは、包括的で理解しやすいコンテンツを提供することでLMS統合を改善し、HeyGenの高度なナレーション生成によって一貫したナレーションを強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HR引き継ぎビデオの作成方法

AIを活用したビデオ作成を使用して、知識移転を標準化し、新入社員のスムーズな移行を確保する魅力的なHR引き継ぎビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択するか、HR引き継ぎスクリプトを貼り付けて、即座にドラフトを生成します。この基礎的なステップは、HR引き継ぎビデオの一貫した構造を確保し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。
2
Step 2
AIアバターとブランド要素を選択
AIアバターを選んでコンテンツを伝え、メッセージに命を吹き込みます。ロゴや色などの会社のブランドコントロールを適用して、ブランドの一貫性を維持し、企業のアイデンティティに合ったプロフェッショナルなHRビデオを作成します。
3
Step 3
ナレーションを追加し、コンテンツを洗練
スクリプトから生成された自然なナレーションを追加するか、自分の音声をアップロードしてビデオを強化します。字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させ、知識移転を明確にし、新入社員にとってより効果的なトレーニングビデオを作成します。
4
Step 4
引き継ぎビデオをエクスポートし統合
ビデオが完成したら、学習管理システム（LMS）や内部プラットフォームにシームレスに統合するために、希望のアスペクト比でエクスポートします。これにより、魅力的なビデオの簡単な配信が可能になり、HR引き継ぎプロセスが簡素化されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なHR情報を簡素化

.

AIを使用して複雑なHRポリシーや手続きを明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、新入社員の理解を深め、混乱を減らします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを活用したビデオ作成ワークフローをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターやリアルなナレーションなどの高度なAIツールを活用して、テキストスクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを生成することで、AIを活用したビデオ作成を簡素化します。この合理化されたプロセスは、トレーニングビデオの作成を含むさまざまな用途で効率を大幅に向上させます。

HeyGenはビデオのカスタマイズとブランドの一貫性のためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは、ブランドに合わせて調整可能な多様なAIアバターやリアルなナレーションを含む、ビデオカスタマイズのための強力なAI機能を提供します。私たちの生成AIツールは、リップシンクやフェイススワップなどの機能をサポートし、すべての魅力的なビデオでブランドの一貫性を確保します。

HeyGenは既存の学習管理システムとトレーニングビデオの統合が可能ですか？

はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートするように設計されており、トレーニングビデオの配信を合理化し、ワークフローの自動化を強化します。これにより、エンドツーエンドのビデオ生成と展開が可能になり、魅力的なビデオが効率的にオーディエンスに届きます。

HeyGenのビデオ出力における品質とアクセシビリティを確保する技術的機能は何ですか？

HeyGenは、自動生成されたキャプションや内蔵のビデオ翻訳機能を通じて、技術的な品質とアクセシビリティを確保し、グローバルなオーディエンスをサポートします。プラットフォームはまた、柔軟なアスペクト比のリサイズ、エクスポート、背景生成を提供し、すべての魅力的なビデオでプロフェッショナルな基準を維持します。