ホスピタリティオリエンテーションビデオを作成：エンゲージメントを向上
AIアバターを使用してホスピタリティのオンボーディングを効率化し、従業員の定着率を向上させる魅力的で一貫性のあるトレーニングビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
すべてのホスピタリティスタッフ向けに、重要な顧客サービス基準と安全プロトコルに焦点を当てた90秒の指導トレーニングビデオを開発してください。このビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを利用して構造化されたプレゼンテーションを行い、明確なデモンストレーションと鮮明な字幕/キャプションを備えて学習を強化し、内容が簡単に理解され記憶されるようにします。
HRチームとマネージャー向けに、45秒の簡潔なオンボーディングビデオを制作し、新入社員のオンボーディングプロセスを効率的に簡素化する方法を強調します。このビデオは現代的で効率的な企業ビジュアルスタイルを持ち、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで迅速なコンテンツ作成を行い、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてレイアウトを簡単に適応させます。
新しいフロントデスクチームメンバー向けに、彼らの役割のエキサイティングな側面を紹介することで従業員のエンゲージメントを高めることを目的とした30秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちて魅力的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的なビジュアルを提供し、エネルギッシュなナレーション生成を通じてホスピタリティへの貢献についてのインスパイアリングなメッセージを届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてホスピタリティオリエンテーションビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供することで、ホスピタリティオリエンテーションビデオの作成を革新し、オンボーディングビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenは従業員トレーニングビデオをどのように強化するAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、単なるテキストを魅力的なビデオに変えることで、ホスピタリティトレーニングにおける従業員のエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはホスピタリティトレーニング資料のブランド一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、ビジュアル要素をカスタマイズ可能なテンプレートに組み込むことができ、すべてのホスピタリティトレーニングビデオが会社の文化に一致するようにします。
HeyGenはホスピタリティオンボーディングビデオのスケーラブルなソリューションをどのようにサポートしますか？
HeyGenはHRチームにとってスケーラブルなソリューションとして機能し、直感的なビデオ作成プラットフォームを通じて多数のホスピタリティオンボーディングビデオを迅速かつ効率的に制作することを可能にし、複数の場所での標準化されたトレーニングに最適です。