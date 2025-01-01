ホスピタリティオリエンテーションビデオを作成：エンゲージメントを向上

AIアバターを使用してホスピタリティのオンボーディングを効率化し、従業員の定着率を向上させる魅力的で一貫性のあるトレーニングビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべてのホスピタリティスタッフ向けに、重要な顧客サービス基準と安全プロトコルに焦点を当てた90秒の指導トレーニングビデオを開発してください。このビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを利用して構造化されたプレゼンテーションを行い、明確なデモンストレーションと鮮明な字幕/キャプションを備えて学習を強化し、内容が簡単に理解され記憶されるようにします。
サンプルプロンプト2
HRチームとマネージャー向けに、45秒の簡潔なオンボーディングビデオを制作し、新入社員のオンボーディングプロセスを効率的に簡素化する方法を強調します。このビデオは現代的で効率的な企業ビジュアルスタイルを持ち、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで迅速なコンテンツ作成を行い、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてレイアウトを簡単に適応させます。
サンプルプロンプト3
新しいフロントデスクチームメンバー向けに、彼らの役割のエキサイティングな側面を紹介することで従業員のエンゲージメントを高めることを目的とした30秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちて魅力的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的なビジュアルを提供し、エネルギッシュなナレーション生成を通じてホスピタリティへの貢献についてのインスパイアリングなメッセージを届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホスピタリティオリエンテーションビデオの作成方法

AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなホスピタリティオリエンテーションビデオを簡単に制作し、オンボーディングを効率化し、従業員のエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、オリエンテーションスクリプトを作成します。その後、多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルな画面上のプレゼンターとしてコンテンツをナレーションします。
2
Step 2
テンプレートを選択
さまざまなトレーニングシナリオに合わせて設計されたカスタマイズ可能なテンプレートライブラリから選択します。ブランドのロゴや色を簡単に追加し、ビデオが会社のビジュアルアイデンティティに一致するようにします。
3
Step 3
ビジュアルを強化
メディアライブラリ/ストックサポートからビジュアルを取り入れるか、自分のビジュアルをアップロードしてオリエンテーションコンテンツを充実させます。自動字幕とキャプションを追加して、明瞭さとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適した複数のアスペクト比でエクスポートします。新入社員に魅力的なオリエンテーションビデオを効率的に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社の文化と価値観を浸透

新しいホスピタリティスタッフにインスパイアリングなオリエンテーションビデオを制作し、初日から会社の文化、使命、コアバリューを効果的に伝えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてホスピタリティオリエンテーションビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供することで、ホスピタリティオリエンテーションビデオの作成を革新し、オンボーディングビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenは従業員トレーニングビデオをどのように強化するAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、単なるテキストを魅力的なビデオに変えることで、ホスピタリティトレーニングにおける従業員のエンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenはホスピタリティトレーニング資料のブランド一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、ビジュアル要素をカスタマイズ可能なテンプレートに組み込むことができ、すべてのホスピタリティトレーニングビデオが会社の文化に一致するようにします。

HeyGenはホスピタリティオンボーディングビデオのスケーラブルなソリューションをどのようにサポートしますか？

HeyGenはHRチームにとってスケーラブルなソリューションとして機能し、直感的なビデオ作成プラットフォームを通じて多数のホスピタリティオンボーディングビデオを迅速かつ効率的に制作することを可能にし、複数の場所での標準化されたトレーニングに最適です。