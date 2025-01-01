輝くホリデーメッセージビデオを作成
AIアバターを使って魅力的でパーソナライズされた挨拶を作成し、記憶に残るホリデーアウトリーチを実現しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大切なお客様に感謝と季節のオファーを伝える45秒のホリデーメッセージビデオを作成します。HeyGenのテンプレートとシーンから鮮やかなホリデーテーマを取り入れたプロフェッショナルでありながら祝祭的なビジュアルスタイルを活用し、明るく元気なボイスオーバー生成を組み合わせて、心のこもったホリデーの挨拶とプロモーションを伝えましょう。
従業員に感謝とホリデーの喜びを伝える誠実な60秒のビデオメッセージを制作し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートから祝祭的なテーマを活用することもできます。このビデオは、プロフェッショナルで励みになるビジュアルスタイルを採用し、控えめなホリデーアクセントを加え、インスピレーションを与える穏やかなバックグラウンドミュージックをバックにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、あなたの書かれた感謝の気持ちを簡単に洗練されたビデオに変換し、意味のあるつながりを作りましょう。
ブランドのオンラインフォロワーの注目を集めるために設計されたダイナミックな15秒のホリデーソーシャルメディア投稿を生成します。エネルギッシュで視覚的に鮮やかなスタイルを採用し、クイックカットと活気ある現代的なホリデーミュージックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに対応し、明確で魅力的な字幕/キャプションを統合して、より広いエンゲージメントと祝祭的なソーシャルメディアシェアリングを最大化しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenで魅力的なホリデーメッセージビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、豊富なホリデービデオテンプレートを利用して、簡単にパーソナライズされたビデオメッセージを作成することを可能にします。これらのテンプレートをあなたのコンテンツでカスタマイズし、AI生成のボイスオーバーを活用して祝祭の挨拶を届けることで、HeyGenは効果的なホリデービデオメーカーとなります。
HeyGenでAIアバターを使ってホリデービデオメッセージをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenではAIアバターを統合することで非常にパーソナライズされたビデオメッセージを作成できます。これらのAI駆動ツールは、あなたのホリデーの挨拶をユニークで記憶に残る方法で伝えるのを簡単にし、コミュニケーションのインパクトを高めます。
HeyGenはホリデービデオ作成のためにどのような編集ツールを提供していますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを提供しており、画像やクリップをシームレスにアップロードし、音楽を追加し、プロフェッショナルなキャプションをホリデービデオに組み込むことができます。これらの包括的な編集ツールは、あなたのメッセージを洗練され、インパクトのあるものにします。
HeyGenはホリデービデオのソーシャルメディア共有を簡単にサポートしていますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディア共有を簡単にし、アスペクト比を調整してホリデービデオをさまざまな形式でエクスポートすることができます。これにより、パーソナライズされたメッセージが異なるプラットフォームに最適化され、効果的にオーディエンスに届きます。