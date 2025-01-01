AIアバターでヘルプデスクトレーニングビデオを作成
クリアなヘルプデスクビデオでチームを強化し、強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して学習の保持と効率を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサービスチームのリーダーや企業トレーナー向けに、60秒の簡潔なビデオを想像してみてください。顧客サービストレーニングビデオの魅力を示すこのモダンなビジュアルスタイルでは、多様なAIアバターがリアルなシナリオで対話する様子を紹介し、これらの「AIアバター」がどのようにしてエンゲージメントと記憶保持を向上させるかを強調します。このセグメントでは、HeyGenの最先端AIアバターフィーチャーを具体的に示し、各トレーニングモジュールに「高いエンゲージメント」をもたらします。
技術サポートマネージャーや社内ITチーム向けに、30秒の実用的な「ハウツー」ガイドを制作し、ヘルプデスクトレーニングビデオの作成効率に焦点を当てます。このシンプルで実用的なビデオは、ステップバイステップのビジュアルスタイルと直接的なボイスオーバーを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、どのようにしてユーザーが迅速にコンテンツを生成し、「トレーニングビデオスクリプト」を魅力的なビジュアルエイドに変えることができるかを説明します。
オンボーディングスペシャリストや部門長向けに、50秒の情報豊富なビデオを作成し、簡潔なオンボーディングビデオを通じて効果的な知識共有を促進する方法を示します。親しみやすく情報豊富なトーンとプロフェッショナルなボイスオーバー、関連するストックビジュアルを組み合わせて、HeyGenのボイスオーバー生成機能を示し、各「オンボーディングビデオ」にクリアな音声説明を提供し、組織内の「知識共有」を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、あらゆるニーズに対応する効果的なトレーニングビデオメーカーになります。
HeyGenはカスタマーサービスのオンボーディングのような特定のトレーニングに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的なカスタマーサービストレーニングビデオやオンボーディングビデオの開発に最適です。ブランドコントロールを使用してコンテンツを簡単にカスタマイズし、組織全体で一貫した知識共有を確保できます。
HeyGenはトレーニングビデオでのエンゲージメントを高めるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと字幕生成機能を通じてエンゲージメントを高め、トレーニングビデオをよりアクセスしやすく、視覚学習に適したものにします。プラットフォームはまた、視覚的な魅力を高める多様なテンプレートとメディア資産を提供します。
HeyGenを使ってトレーニングビデオスクリプトを完成したビデオに変えるのは簡単ですか？
はい、HeyGenはトレーニングビデオスクリプトを洗練されたビデオに変換するのを簡単にします。事前に構築されたトレーニングビデオテンプレートと強力なテキストビデオ機能を利用して、高品質な指導コンテンツを迅速に作成できます。