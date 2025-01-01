AIを活用したヘルプデスク業務ビデオの作成

HeyGenのAIアバターを使用して、ヘルプデスクの設定やチケット管理のためのプロフェッショナルな初心者向けチュートリアルビデオを迅速に作成します。

211/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ヘルプデスクエージェントとチームリーダー向けに、チケット管理のベストプラクティスと効果的なチケット割り当てルールの実装を説明する90秒のダイナミックな説明ビデオを作成してください。クイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用した魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションで重要なポイントを強調します。メディアライブラリから関連するストック映像を統合して視覚的な魅力を高めてください。
サンプルプロンプト2
ITサービスマネージャーとオペレーションディレクター向けに、サービスカタログを最適化し、ヘルプデスク業務を効率化する革新的な自動化アイデアを探る方法を詳述する2分間の情報ビデオを開発してください。ビデオはモダンでクリーンな美学を持ち、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなトランジションを実現し、落ち着いた専門的なナレーションをその音声生成機能を通じて補完します。
サンプルプロンプト3
ITプロフェッショナルを目指す人や小規模ビジネスオーナーを対象に、ゼロからサービスデスクを効果的に構築する方法を提供する45秒の初心者向けチュートリアルをデザインしてください。シンプルなビジュアルアプローチと励ましのバックグラウンドミュージックを利用し、魅力的なAIアバターをフィーチャーしてコンテンツを提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに適応可能なビデオにしてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘルプデスク業務ビデオの作成方法

ヘルプデスクチームやユーザーのために、理解を深め、業務を効率化するための明確で簡潔な指導ビデオを効率的に制作します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
新しいエージェント向けの初心者向けチュートリアルなど、説明したいヘルプデスク業務を明確に示すスクリプトを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を利用して、このスクリプトから自動的にビデオコンテンツを生成します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択する
ブランドを代表する多様な「AIアバター」から選択します。チケット管理などのヘルプデスクプロセスの複雑なステップを説明するために、関連するビジュアルを追加してビデオを強化します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成する
HeyGenの「音声生成」を活用して、ビデオに自然な音声のナレーションを追加し、チケット割り当てルールなどの手順を明確に伝えます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポートする
会社の「ブランドコントロール（ロゴ、色）」を適用してビデオを完成させ、一貫した外観を保ちます。完了したら、チケットシステムの使用方法を示すのに最適な高品質のヘルプデスク業務ビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な業務ガイドの作成

.

チケット管理、システム設定、一般的なユーザーの質問への対応に関する迅速なガイドのための魅力的で簡潔なヘルプデスク業務ビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なヘルプデスク業務ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、高品質なヘルプデスク業務ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、ITサービスデスクの複雑な手順や自動化アイデアを示すプロセスが簡素化され、明確さと一貫性が確保されます。

HeyGenは新しいサービスデスクの包括的なトレーニングを構築するのに使用できますか？

もちろんです。HeyGenはヘルプデスクの設定や新しいエージェントのオンボーディングのためのトレーニングコンテンツを構築する直感的なプラットフォームを提供します。チケット管理やユーザーとエージェントの追加などのトピックについてステップバイステップのビデオを作成し、ブランドの外観と感触を維持しながらブランドコントロールを使用できます。

HeyGenはチケットシステムのワークフローやサービスカタログの説明にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、チケットシステムのワークフローやサービスカタログの使用などの複雑な技術プロセスの説明ビデオの作成を簡素化します。スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換し、ナレーションや字幕を追加して、ITヘルプデスクのチケット割り当てルールなどの概念を明確に示すことができます。

HeyGenはITサービスデスクのためにプロフェッショナルなコンテンツをどのように確保しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと強力なブランドコントロールを通じて、ITサービスデスクのためのプロフェッショナルなコンテンツを確保します。初心者向けチュートリアルから高度なガイドまで、一貫性のある高品質なビデオを作成し、サービスデスクのコミュニケーションと効率を向上させます。