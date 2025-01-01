AIの力で重い物の持ち上げ安全ビデオを作成
AIアバターを使用して正しい持ち上げ技術のための魅力的なアニメーション安全ビデオを作成し、職場でのリスクを軽減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
倉庫や工場の労働者向けに、職場での持ち上げ作業時のリスクを最小限に抑えることに焦点を当てた、詳細な90秒の指導ビデオを制作してください。視覚的アプローチは現実的なシナリオを取り入れ、落ち着いたステップバイステップのデモンストレーションを強調し、アクセシビリティと明確さのために字幕を利用してください。
時折重い物を持ち上げる若いプロフェッショナルやオフィススタッフを対象にした、健康安全を強調する45秒の魅力的なアニメーションビデオを作成してください。ビデオは明るいカートゥーンスタイルの視覚美学を特徴とし、陽気なバックグラウンドミュージックと、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された熱心な声を含めてください。
さまざまな職場の監督者や経験豊富なスタッフ向けに、先進的な持ち上げプロトコルと機器の使用を詳述した包括的な2分間の重い物の持ち上げ安全ビデオを構築してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様な映像を補完し、プロフェッショナルでドキュメンタリー風の視覚プレゼンテーションを採用し、真剣で説明的な音声トーンを添えてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは職場での重い物の持ち上げ安全ビデオをどのようにして魅力的に作成できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、プロフェッショナルな重い物の持ち上げ安全ビデオを迅速に生成します。スクリプトを視覚的に魅力的なアニメーションビデオに簡単に変換し、職場の健康と安全トレーニングを強化します。
HeyGenはクローズドキャプションやさまざまなビデオフォーマットなどの技術的オプションを提供していますか？
はい、HeyGenはアクセシビリティと配信のための強力な技術機能を備えています。安全ビデオにクローズドキャプションを簡単に追加して理解を広げ、完成したコンテンツを複数のビデオフォーマットでダウンロードして、好みのビデオプレーヤーやプラットフォームに対応させることができます。
HeyGenは健康と安全のビデオを制作するための効率的なソリューションですか？
HeyGenはビデオ制作プロセス全体を効率化し、スクリプトから数分で影響力のある健康安全コンテンツを作成できます。この効率性により、組織は正しい持ち上げ技術や他の一般的なタスクに関する重要な情報を迅速にチームに伝えることでリスクを軽減できます。
ユーザーは特定の正しい持ち上げ技術に合わせてHeyGenビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなテンプレートとブランディングコントロールを提供しており、安全ビデオを特定の正しい持ち上げ技術や会社のガイドラインに合わせてカスタマイズできます。また、ブランドのロゴや色を取り入れて、一貫性を保つことができます。