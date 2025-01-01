熱安全ビデオを作成して、チームを熱中症から守りましょう
重要な熱中症予防のヒントを簡単に提供します。HeyGenのAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
農業、建設、造園業界で暑い天候の中で働く労働者向けに、45秒の指導ビデオを開発します。ビデオはプロフェッショナルで真剣なトーンを採用し、明確で簡潔な言葉と現実的なシナリオを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、重要な安全情報を正確かつ一貫して提供します。
監督者や一般労働者を対象にした60秒の公共サービスアナウンスメントをデザインし、熱中症の兆候と症状を明確に示し、即時の予防策を提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で緊急性がありながらも落ち着いており、画面上のテキストとシンプルなグラフィックを使用して重要なポイントを伝えます。HeyGenのツールを使用して字幕を生成し、アクセシビリティを確保します。
企業や人事部門向けに、OSHAの熱中症予防キャンペーンを効果的なソーシャルメディアメッセージングを通じて促進する役割に焦点を当てた30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを作成します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで共有しやすく、明るい色と魅力的なアニメーションを取り入れ、モチベーションを高める声のナレーションを使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連するクリップや画像でビデオの視覚的な魅力を高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして熱安全ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、AIアバターと合成音声を使用して、プロフェッショナルな熱安全ビデオを迅速に作成することを可能にします。この効率的なプロセスにより、重要な安全ビデオの制作が誰にでも簡単に行えます。
HeyGenは特定の業界向けに熱中症予防ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、熱中症予防ビデオの大幅なカスタマイズを可能にします。テンプレートを活用し、ブランドコントロールを組み込み、農業、建設、造園などの業界のニーズに特化したコンテンツを作成できます。
HeyGenはソーシャルメディアで熱中症安全ビデオを共有するためのどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアチャンネルに最適化するための機能を提供しており、アスペクト比の変更や自動字幕/キャプションを含みます。これにより、ソーシャルメディアメッセージが明確で、より広いオーディエンスに効果的に届くことを保証します。
HeyGenはスペイン語などの複数の言語で熱予防ビデオを作成することをサポートしていますか？
はい、HeyGenは「En Español」を含む複数の言語で熱予防ビデオを生成することをサポートしています。強力な音声生成と正確な字幕を活用して、多様なオーディエンスに重要な予防のヒントを効果的に伝えることができます。