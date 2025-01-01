熱中症予防ビデオを簡単かつ効果的に作成

AIアバターを活用して、チームのための魅力的でコンプライアンスに準拠した熱ストレス予防ビデオを手軽に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
監督者向けの60秒の職場安全トレーニングビデオを設計し、熱ストレス予防のための重要なOSHAガイドラインを詳述します。プロフェッショナルで権威ある視覚および音声スタイルを採用し、重要な規則を強調するオンスクリーンテキストを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速に組み立て、字幕/キャプションで強化します。
サンプルプロンプト2
暑い環境で働くすべてのスタッフに適した、過熱を感じたときに取るべき即時の行動に焦点を当てた30秒の従業員安全トレーニングビデオを制作します。多様なストック映像とHeyGenのライブラリからのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、励ましのある親しみやすい視覚および音声スタイルで迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
会社全体で配布するための包括的な50秒の熱安全トレーニングビデオを開発し、クールダウンプランの作成のベストプラクティスと仲間の警戒を促します。真剣でありながらサポート的な音声スタイルで一貫したブランドの視覚アプローチを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確な指示を提供し、さまざまな内部プラットフォームに適合するアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

熱中症予防ビデオの作成方法

職場の安全基準を満たし、AIを活用してチームを効果的に引き込む包括的な熱安全トレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択するか、熱中症予防スクリプトを貼り付けて自動的にビデオシーンを生成します。これはHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選ぶ
重要な熱安全情報を伝えるためにAIアバターを選択してメッセージを強化します。HeyGenの「AIアバター」は一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。
3
Step 3
アクセシビリティのためにキャプションを追加
すべてのビデオコンテンツに自動的にキャプションを生成する「字幕/キャプション」機能を利用して、トレーニングを包括的で明確にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
熱中症予防ビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、希望するすべてのプラットフォームにダウンロードして配布します。

使用例

トレーニングのエンゲージメントと知識保持を向上

AIを活用したビデオとAIアバターを利用して、学習者のエンゲージメントと安全プロトコルの記憶を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして熱中症予防ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルな熱中症予防ビデオを迅速に作成できます。スクリプトを魅力的な安全ビデオに変換し、チームに重要な熱ストレス予防情報を提供します。

HeyGenはOSHAガイドラインを熱安全トレーニングビデオに組み込むことをサポートしていますか？

はい、HeyGenはOSHAガイドラインに準拠した職場安全トレーニングビデオを作成することができます。特定の安全プロトコルを簡単に入力し、ブランド化されたシーンをカスタマイズして、正確でコンプライアンスに準拠した従業員安全トレーニングを確保します。

HeyGenは熱中症予防トレーニングを強化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバターやリアルなAIボイスオーバーなどの高度な機能を提供し、影響力のある熱中症予防コンテンツを提供します。また、アクセシビリティのためにキャプションを自動生成し、一貫した企業イメージを維持するためにブランド化されたシーンを利用できます。

HeyGenを使用して効果的な安全ビデオをどのくらい早く制作できますか？

HeyGenはビデオ作成を大幅にスピードアップし、数分でテキストから包括的な安全ビデオを生成できます。その直感的なプラットフォームとビデオテンプレートにより、重要なトレーニングプログラムの資料を非常に効率的に制作できます。