行動を促す健康的な食事教育ビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオで複雑な健康的な食事のトピックを魅力的な栄養教育に簡素化。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
予算を気にする家族を対象にした60秒の指導ビデオを開発し、実用的なステップを通じて植物ベースの食事を手頃な価格で取り入れる方法を示し、温かみのあるビジュアルと落ち着いた背景音楽を使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して食材のビジュアルを提供します。
糖尿病と診断されたばかりの人々向けに、栄養教育の基本概念を明確かつ簡潔に紹介する30秒の教育クリップを制作し、シンプルで情報豊かなグラフィックと安心感のあるナレーションを使用し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能でアクセシビリティを確保します。
健康志向の消費者向けに、効果的な食品ラベルの読み方と一般的なマーケティングのトリックを暴露し、本当に健康的な食事を促進する90秒の説明ビデオを生成し、調査的なビジュアルスタイルとクリアな音声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能に詳細なスクリプトを入力することで簡単に作成できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な健康的な食事教育ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとカスタムナレーションを備えた動的なプレゼンテーションに変換することで、プロフェッショナルな健康的な食事教育ビデオを簡単に作成できるようにします。オンデマンドの栄養コンテンツに最適です。
HeyGenで作成したオンデマンド栄養ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーを統合して、オンデマンド栄養ビデオがプロフェッショナルなイメージに完全に一致するようにし、テレニュートリション教育を一貫させます。
HeyGenはどのような機能を提供して栄養教育のアクセシビリティを向上させますか？
HeyGenは、すべての栄養教育ビデオに自動的に字幕とキャプションを生成し、多様な視聴者へのアクセスとリーチを向上させ、健康的な食事のメッセージがすべての人に理解されるようにします。
HeyGenはさまざまなテレニュートリション教育トピックに適していますか？
はい、HeyGenはテンプレートとメディアライブラリを備えた多用途のプラットフォームを提供しており、予算に優しい健康的な食事から糖尿病管理まで、幅広いオンデマンド栄養ビデオを制作することができ、包括的なテレニュートリション教育に最適です。