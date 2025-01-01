AIで医療トレーニングビデオをより速く作成
AIアバターを使用して、魅力的なビデオで医療教育とプロフェッショナルトレーニングを変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
患者とその家族を対象に、複雑な医療概念を簡単に説明する90秒の患者教育ビデオを開発してください。ビジュアルデザインは、魅力的なテンプレートとシーンを使用し、理解しやすいグラフィックを用い、音声は温かく安心感のあるナレーションを特徴とし、複雑な医療概念を説明する際には字幕/キャプションで普遍的なアクセシビリティを強化します。
医療スタッフ向けに、新しい臨床ガイドラインに関する迅速な更新を提供する45秒のマイクロラーニングビデオを作成してください。ビジュアルアプローチはダイナミックで要点を押さえ、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを統合し、情報はよく構成されたスクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して効率的に伝達され、ガイドラインを迅速に更新します。
医学生と研修医向けに、特定の健康手続きスキルを示す2分間の詳細な医療トレーニングビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは非常に指導的で、明確なステップバイステップのビジュアルと正確なナレーション生成で学習者を各段階で導き、ビデオはアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、健康手続きスキルを教えるためのオンラインビデオを開発する必要性を満たします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして医療トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオ生成プラットフォームは、スクリプトをAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して魅力的なコンテンツに変換することで、医療教育ビデオの制作を効率化し、制作時間と複雑さを大幅に削減します。
HeyGenはインタラクティブな医療教育のためにどのような技術ツールを提供していますか？
HeyGenは、自動クローズドキャプション、言語翻訳、インタラクティブなビデオクイズの統合能力などの高度な技術機能を提供し、複雑な医療概念をプロフェッショナルトレーニングのためにアクセスしやすく魅力的にします。
HeyGenは、広範な事前経験なしにプロフェッショナルな医療ビデオを作成するための効果的なプラットフォームですか？
もちろんです。HeyGenは、直感的なビデオテンプレートとスクリプトからビデオへの機能を活用して、医療専門家が高品質なトレーニングコンテンツを簡単に作成できるように設計されたユーザーフレンドリーなプラットフォームです。
HeyGenは医療トレーニングコンテンツのグローバルなアクセスをどのように確保しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションや包括的な言語翻訳などの強力な機能を通じて、患者教育とプロフェッショナルトレーニングのグローバルなリーチを強化し、世界中の多様なオーディエンス向けにコンテンツをローカライズします。