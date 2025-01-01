AIで医療トレーニングビデオをより速く作成

AIアバターを使用して、魅力的なビデオで医療教育とプロフェッショナルトレーニングを変革します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
患者とその家族を対象に、複雑な医療概念を簡単に説明する90秒の患者教育ビデオを開発してください。ビジュアルデザインは、魅力的なテンプレートとシーンを使用し、理解しやすいグラフィックを用い、音声は温かく安心感のあるナレーションを特徴とし、複雑な医療概念を説明する際には字幕/キャプションで普遍的なアクセシビリティを強化します。
サンプルプロンプト2
医療スタッフ向けに、新しい臨床ガイドラインに関する迅速な更新を提供する45秒のマイクロラーニングビデオを作成してください。ビジュアルアプローチはダイナミックで要点を押さえ、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを統合し、情報はよく構成されたスクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して効率的に伝達され、ガイドラインを迅速に更新します。
サンプルプロンプト3
医学生と研修医向けに、特定の健康手続きスキルを示す2分間の詳細な医療トレーニングビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは非常に指導的で、明確なステップバイステップのビジュアルと正確なナレーション生成で学習者を各段階で導き、ビデオはアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、健康手続きスキルを教えるためのオンラインビデオを開発する必要性を満たします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

医療トレーニングビデオの作成方法

AIを使用して、効果的な医療教育とプロフェッショナル開発のために魅力的でプロフェッショナルな医療トレーニングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトとストーリーボードを作成
トレーニングコンテンツの概要を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、書かれた**スクリプトとストーリーボード**を魅力的なビデオナラティブに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
医療専門家や教育者を表現するための多様な**AIアバター**から選択し、リアルなナレーションと組み合わせてコンテンツに命を吹き込みます。
3
Step 3
プロフェッショナルな機能で強化
アクセシビリティとブランドの一貫性を確保するために**自動クローズドキャプション**を追加し、複雑な医療概念の明確なコミュニケーションを保証することで、トレーニングビデオを向上させます。
4
Step 4
コンテンツをエクスポートして展開
完成したトレーニングビデオを複数の形式とアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべての**ビデオ学習**チャネルでの配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を最大化

AIアバターとインタラクティブな機能を活用して、学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させるダイナミックなプロフェッショナルトレーニングビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオ生成プラットフォームは、スクリプトをAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して魅力的なコンテンツに変換することで、医療教育ビデオの制作を効率化し、制作時間と複雑さを大幅に削減します。

HeyGenはインタラクティブな医療教育のためにどのような技術ツールを提供していますか？

HeyGenは、自動クローズドキャプション、言語翻訳、インタラクティブなビデオクイズの統合能力などの高度な技術機能を提供し、複雑な医療概念をプロフェッショナルトレーニングのためにアクセスしやすく魅力的にします。

HeyGenは、広範な事前経験なしにプロフェッショナルな医療ビデオを作成するための効果的なプラットフォームですか？

もちろんです。HeyGenは、直感的なビデオテンプレートとスクリプトからビデオへの機能を活用して、医療専門家が高品質なトレーニングコンテンツを簡単に作成できるように設計されたユーザーフレンドリーなプラットフォームです。

HeyGenは医療トレーニングコンテンツのグローバルなアクセスをどのように確保しますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションや包括的な言語翻訳などの強力な機能を通じて、患者教育とプロフェッショナルトレーニングのグローバルなリーチを強化し、世界中の多様なオーディエンス向けにコンテンツをローカライズします。