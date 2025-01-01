顧客成功を高める健康スコア動画の作成
マーケターの皆さん、先進的なAIアバターを使用して作成された魅力的でデータ駆動の動画で顧客の健康スコアを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサクセスマネージャーやビジネスアナリストを対象に、顧客の健康スコアから得られるデータ駆動の洞察の力を示す90秒の説得力のあるストーリーを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでデータビジュアライゼーションが豊富で、励ましのトーンを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成と字幕/キャプションを利用して効率的なコンテンツ作成を行います。
マーケターや営業チーム向けに、エンゲージメントを高めるダイナミックな健康スコア動画の影響を強調する60秒のマーケティング動画を制作してください。この動画は、活気あるビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽、親しみやすい声を特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して観客を魅了します。
新入社員や人事専門家向けに、無料のテキストから動画へのジェネレーターを使用して効果的なトレーニングとオンボーディングコンテンツを作成するプロセスを詳述する2分間の情報提供モジュールを設計してください。構造化されたステップバイステップのビジュアルアプローチと落ち着いた権威ある声を採用し、HeyGenの自動生成キャプションを活用して明確さを高め、スクリプトからのシームレスなテキスト動画生成機能を活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように動画作成を簡素化しますか？
HeyGenは先進的なAIツールを活用してテキストを魅力的な動画に変換します。ユーザーはスクリプトとリアルなAIアバターを使用して簡単に動画コンテンツを生成でき、強力な無料のテキストから動画へのジェネレーターとなっています。
HeyGenはどのようなAIアバターを提供していますか？
HeyGenは自然な表情と動きでメッセージを伝える多様なリアルなAIアバターを提供しています。さまざまなスタイルから選択でき、ブランドの特定のニーズに合わせてカスタマイズすることも可能で、魅力的な動画を強化します。
HeyGenは動画の翻訳やキャプションの追加をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは動画を複数の言語に翻訳する機能をサポートしており、コンテンツがグローバルなオーディエンスに届くようにします。また、AIキャプションジェネレーターを提供して自動的にキャプションを生成し、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは健康スコアのような専門的な動画作成に適していますか？
はい、HeyGenは専門的な用途に非常に効果的であり、マーケターやカスタマーサクセスチームが健康スコア動画を作成するのを支援します。その強力な機能により、データ駆動の洞察を効率的に生成し、顧客の健康スコアの最適化などの取り組みをサポートします。