安全管理者や人事チームを対象に、さまざまな産業環境でのハザード識別の主要な方法を示す45秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンでモダン、かつ非常に指導的であり、HeyGenのAIアバターを使用して複雑な情報を明確かつ簡潔に提示します。
すべての従業員と契約者向けに、即時報告の重要性を強調する30秒のアニメーションビデオを作成し、全体的な安全トレーニングビデオを改善します。ビジュアルスタイルはダイナミックでシナリオベースとし、アップビートなオーディオトラックとHeyGenによって生成された正確な字幕/キャプションを使用して、多様な視聴者に対するアクセシビリティと理解を確保します。
小規模事業者や施設管理者向けに、職場の安全を維持するための費用対効果の高いトレーニングソリューションを提供する90秒の実用的なガイダンスビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルでステップバイステップとし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれた安全プロトコルを簡単に理解できるビジュアルコンテンツに変換します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ハザードスポッティングビデオの作成方法

複雑なハザード識別シナリオを明確で魅力的なAI駆動の安全トレーニングビデオに変換し、職場の安全を向上させます。

1
Step 1
ハザードシナリオスクリプトを作成する
まず、重要なハザード識別ポイントを概説します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを職場の安全リスクを強調する魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンとビジュアルを選択する
インストラクターやシナリオを表現するために、多様なAIアバターから選択します。ライブラリから関連するメディアを追加するか、自分のメディアをアップロードして、ハザードスポッティングビデオをカスタマイズし、影響力のあるものにします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションと強化を追加する
複数の言語でリアルなナレーション生成を行い、安全トレーニングビデオを向上させます。音楽、背景シーン、ブランド管理を組み込んで、メッセージが明確で一貫していることを確認し、さらにエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
AIトレーニングビデオをエクスポートして配信する
AI駆動のトレーニングモジュールが完成したら、アスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームに適した形式でのエクスポートを簡単に行います。新しいeラーニングコンテンツを配信し、効果的な安全知識でチームを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてハザードスポッティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと無料のテキストからビデオ生成機能を使用して、簡単にハザードスポッティングビデオを作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルで魅力的なビデオを生成し、ハザード識別トレーニングを効率的に強化します。

職場の安全トレーニングにAIを使用する理由は何ですか？

HeyGenを使用した職場の安全トレーニングにAIを使用することで、モジュールがより魅力的で費用対効果の高いものになります。HeyGenのプラットフォームを使用すると、リアルなAIスポークスパーソンとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、高品質の安全トレーニングビデオを迅速に制作でき、知識の保持が大幅に向上します。

HeyGenはカスタマイズされた安全eラーニングにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、人事チームがカスタマイズされたモジュールを作成するための強力な機能を提供し、ブランド管理や豊富なメディアライブラリを含んでいます。これらのAI駆動のトレーニングモジュールは、職場の安全に関するeラーニングコンテンツが非常に関連性が高く、影響力のあるものになることを保証します。

HeyGenでAI安全ビデオを制作するのは簡単ですか？

はい、HeyGenでAI安全ビデオを制作するのは非常に簡単です。直感的な無料のテキストからビデオ生成機能と強力な編集ツールのおかげで、プロフェッショナルなナレーションや字幕を迅速に追加でき、安全トレーニングビデオをすべての学習者にとってアクセスしやすく効果的にします。