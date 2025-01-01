AIでハザードコミュニケーションビデオを簡単に作成
AIアバターを使用して魅力的なハザードコミュニケーションビデオを生成し、明確で準拠した安全トレーニングを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
労働者が安全データシートを効果的に解釈する方法を訓練するための90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは非常に詳細で指導的であり、複雑な情報を明確に伝えるための正確なナレーション生成を特徴とし、ハザードコミュニケーション要素の理解を深めるために画面上のテキストを補完します。
化学物質を取り扱う個人向けに、グローバルハーモナイズドシステム（GHS）のピクトグラムの識別と意味に焦点を当てた45秒の簡潔なビデオを作成してください。各シンボルを迅速かつ効果的に伝えるために、動的なグラフィックスと関連するメディアライブラリ/ストックサポートを使用した視覚的なスタイルを採用してください。
事故防止ビデオにおける強力なハザードコミュニケーションの重要な役割を強調するために、監督者やチームリーダーを対象とした2分間のシナリオベースのビデオを作成してください。ビデオは実用的で魅力的なビジュアルアプローチを持ち、スクリプトからのテキストビデオを活用して、特定の職場の危険と予防策に対応するカスタマイズ可能なスクリプトを開発します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてハザードコミュニケーション基準ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオ生成を利用して、準拠したハザードコミュニケーション基準ビデオの制作を効率化します。安全データシートからの重要な詳細を効率的に取り入れ、正確で簡単なコンテンツ作成を実現します。
HeyGenは効果的な安全トレーニングビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトを動的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルなナレーションと多言語オプションを提供することで、魅力的な安全トレーニングと事故防止ビデオの制作を簡単にします。これにより、労働者をより効率的かつ効果的に訓練できます。
HeyGenはハザードコミュニケーションコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なスクリプト、ブランディングコントロール、包括的なメディアライブラリを提供し、ハザードコミュニケーションビデオが特定の会社基準に合致するようにします。これにより、危険物のトレーニングをカスタマイズし、組織全体で一貫したメッセージをサポートします。
なぜハザードコミュニケーショントレーニングの作成にHeyGenを選ぶべきですか？
HeyGenはAIアバターと正確なナレーションを使用して高品質のハザードコミュニケーションビデオを迅速に作成し、効率とリーチを大幅に向上させます。これにより、グローバルハーモナイズドシステムのような複雑なトピックを労働者がよりよく理解できるようにします。