AIで簡単にハードウェアセットアップビデオを作成

控えめなハードウェアセットアップや8GBのラップトップでも、HeyGenのAIアバターを使って素晴らしいビデオを作成できます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術愛好家やPCビルダー向けに、「強力なGPU」を備えた「ハイエンド構成」のセットアップのニュアンスを強調する90秒のインストラクションビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、プレミアムコンポーネントを強調するためにダイナミックなカメラアングルを使用し、魅力的な「AIアバター」が正確な技術的詳細を提供し、明確な「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
「限られたハードウェア」でも「ハードウェアセットアップビデオ」を作成する方法を示す1分30秒のガイドを作成してください。特に「8GBのラップトップ」を持つユーザーを対象としています。このビデオは、学生や小規模ビジネスオーナーが広範な機材を使わずにプロフェッショナルなガイドを制作できるようにします。実用的なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、励ましのトーンで、「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して効率的にコンテンツを生成し、多様な「テンプレートとシーン」を活用して視覚的な興味を維持します。
サンプルプロンプト3
趣味家や忙しいプロフェッショナルが効率的なハックを求めている一般的なハードウェア「構成」を最適化するための45秒のクイックチップビデオを生成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、アニメーショングラフィックスとクイックカットを組み合わせ、アップビートなサウンドトラックと簡潔なボイスオーバーで補完します。「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するアセットを統合して制作価値を高め、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じて幅広いプラットフォーム互換性を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ハードウェアセットアップビデオの作成方法

HeyGenの強力な機能を使用して、控えめなセットアップでも、明確で魅力的なハードウェアセットアップビデオを効率的に制作する方法を学びましょう。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
ハードウェアセットアップの詳細なスクリプトを書くことから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、プロフェッショナルなビデオを即座に生成し、複雑なソフトウェアを使わずに効果的な「ビデオ作成」の基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
「控えめなハードウェアセットアップ」の制約を克服するために、HeyGenの多様な「AIアバター」から選択します。これらのバーチャルプレゼンターは、観客を複雑なセットアップステップにプロフェッショナルに案内し、高価な撮影機材の必要性を排除します。
3
Step 3
明確な指示とボイスオーバーを追加
HeyGenの正確な「ボイスオーバー生成」を使用して、ハードウェア「構成」のすべての詳細が理解されるようにします。各ステップを明確に説明し、視聴者の理解と関心を高めます。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、プロジェクトを簡単にエクスポートして終了します。HeyGenを使用すれば、レンダリングに「強力なGPU」は必要なく、プロフェッショナルなハードウェアセットアップビデオがすべての希望するプラットフォームでの配信準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのクイックセットアップガイドを制作

長いセットアップ指示を魅力的な短編ビデオに変換し、ソーシャルメディアでのクイックチップや新しいハードウェア構成のマーケティングに最適です。

よくある質問

控えめなハードウェアセットアップでのビデオ作成において、HeyGenのパフォーマンスはどうですか？

HeyGenはクラウドベースのプラットフォームであり、ローカルのハードウェアセットアップに関係なく効率的にビデオを作成するよう設計されています。つまり、強力なGPUやハイエンドの構成は必要なく、標準的な8GBのラップトップであれば、HeyGenの強力な機能を利用してビデオを作成するのに十分です。

強力なGPUなしでハードウェアセットアップビデオを効率的に作成するのにHeyGenは役立ちますか？

はい、HeyGenは強力なGPUの必要性を抽象化することで、ハードウェアセットアップビデオの作成を支援します。AI駆動のビデオ生成がクラウドで集中的な処理を行うため、スクリプトとビジュアルコンテンツに集中して素晴らしい作品を作り上げることができます。

HeyGenでビデオを作成するための基本的な要件は何ですか？

HeyGenでビデオを作成し始めるために必要な基本は、インターネット接続とウェブブラウザです。特定のローカルハードウェア構成は必要ありません。HeyGenは、テキストをビデオに変換し、AIアバターやさまざまなテンプレートを利用して、魅力的なビデオコンテンツを作成する力を与えます。

HeyGenは、複雑な構成でもスクリプトから最終ビデオまでのプロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテキストからビデオへの機能を備えた「最初から最後のフレームまでのビデオ」コンセプトを効果的に進めることで、プロセス全体を大幅に簡素化します。これにより、ユーザーはスクリプト内の複雑な技術構成を簡単に管理し、洗練されたプロフェッショナルなコンテンツを生成できます。