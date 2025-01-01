AIでハラスメント防止トレーニングビデオを作成
効果的な人事トレーニングのために、動的なAIアバターでトレーニングの関与と保持を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
微妙な不正行為の一般的なシナリオに対処する60秒間の職場ハラスメントトレーニングビデオセグメントをデザインしてください。すべての従業員と管理者を対象とし、リアルなシナリオベースのビジュアルスタイルを多様なオフィス環境で展開し、魅力的なテキストからビデオへのナレーションで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、コンテンツを簡単に更新し、ローカライズし、組織全体で高いトレーニングの関与と保持を確保します。
セクシャルハラスメントトレーニングと法令遵守の重要な側面を説明する30秒間のマイクロラーニングセッションを開発してください。このビデオは、コンプライアンス担当者、法務チーム、および迅速なリフレッシャーを必要とする従業員を対象としており、情報提供的なインフォグラフィックスタイルのビジュアルと明確な字幕を使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、オンライン学習環境での法令遵守を強化し、重要なポイントを強調します。
AIビデオメーカーを使用して企業がハラスメント防止トレーニングビデオを効率的に作成する方法を紹介する50秒間のプロモーションビデオを作成してください。ビジネスオーナー、人事専門家、L&Dスペシャリストを対象とし、現代的で魅力的なビジュアルスタイルを持ち、さまざまなテンプレートとシーンを示し、モチベーションを高めるナレーションを提供します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を強調し、プロフェッショナルで影響力のあるトレーニング資料を簡単に作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてハラスメント防止トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオメーカーを使用して、魅力的なハラスメント防止トレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、プロフェッショナルなコンテンツに簡単に変換し、効果的な人事トレーニングを実現します。
HeyGenは効果的な職場ハラスメントトレーニングを確保するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、字幕/キャプション、ブランドコントロールなどの機能を提供し、トレーニングの関与と保持を向上させます。これらのツールは、法令遵守基準を満たす影響力のある職場ハラスメントトレーニングビデオの作成を支援します。
HeyGenは法令遵守のセクシャルハラスメントトレーニングを迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは法令遵守をサポートするセクシャルハラスメントトレーニングモジュールの迅速な開発を可能にします。テンプレートとテキストからビデオへの機能を使用して、組織は高品質なオンライン学習コンテンツとマイクロラーニングセッションを効率的に作成できます。
HeyGenはトレーニングビデオのカスタマイズオプションをどのように提供しますか？
HeyGenは、組織のロゴや色を使用してハラスメント防止トレーニングビデオをカスタマイズするための広範なブランドコントロールを提供します。これにより、AIアバターとテキストからビデオを活用して、洗練されたプロフェッショナルな外観を保ちながらブランドの一貫性を確保します。