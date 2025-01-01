AIでハッカソンリキャップビデオを作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ハッカソンのハイライトを魅力的なリキャップビデオに簡単に変換し、素晴らしいイベントストーリーテリングを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術投資家や潜在的な協力者を感動させるためのプロフェッショナルな60秒のハッカソンデモビデオを開発します。AIアバターによる明確で簡潔なプレゼンテーションを特徴とし、クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルで、重要なデータを強調する正確なオンスクリーングラフィックスを使用します。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、AIアバターと共に明確なナレーションを提供し、権威と革新を伝えます。
サンプルプロンプト2
ハッカソン中の参加者の旅と革新的な精神を振り返る、インスパイアリングな45秒のビデオストーリーテリング作品を制作し、将来の開発者や学生を対象とします。ビジュアルスタイルは本物で親しみやすく、チームワークや問題解決の率直な瞬間を紹介し、モチベーショナルなバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、物語間のスムーズな移行を確保し、すべての重要なメッセージを伝え、動的な字幕/キャプションでアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
次のハッカソンのためのスクロールストッピングAIビデオと行動喚起として機能する、エレクトリックな30秒のプロモーションビデオをデザインし、コミュニティメンバーや将来の参加者を特にターゲットにします。このハッカソンビデオテンプレートは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから直接取り入れたダイナミックなグラフィックスと魅力的なストック映像を組み込み、エネルギッシュなドライビングミュージックに設定された、鮮やかでエキサイティングなビジュアル美学を誇ります。明確で簡潔なオンスクリーンテキストでサインアップを促し、魅力的な招待状を作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ハッカソンリキャップビデオの作成方法

AIツールを使用してハッカソンのダイナミックなハイライトビデオを簡単に制作し、イベントを記憶に残し、プラットフォーム全体で共有可能にします。

1
Step 1
ハッカソンテンプレートを選択
イベントハイライトビデオ用に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリから選択し、リキャップを迅速に構築します。
2
Step 2
AIアバターとメディアを追加
イベントの映像や画像を統合し、AIアバターを利用して重要な瞬間やプロジェクトデモを紹介します。
3
Step 3
ブランドコントロールを適用
ブランドのロゴ、カスタムフォント、カラーを組み込んで、リキャップビデオが組織のアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
さまざまなフォーマットでエクスポート
さまざまなプラットフォームに最適化するために、さまざまなアスペクト比を選択し、高解像度でエクスポートしてソーシャルメディアで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内ハッカソン知識共有を促進

ハッカソンからの洞察、重要なポイント、学んだ教訓を効果的に共有するための情報豊富なリキャップビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして素晴らしいハッカソンリキャップビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なハッカソンリキャップビデオやイベントハイライトビデオを簡単に作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIビデオ作成ツールを活用して、生の映像やスクリプトを魅力的なビデオストーリーテリングに変換し、革新を紹介するのに最適です。

HeyGenはハッカソンビデオテンプレートを提供して、作成を効率化しますか？

はい、HeyGenはハッカソンデモビデオやその他のイベントハイライトビデオ用に特別に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらのテンプレートはAIアバターやAIボイスオーバーとシームレスに統合され、ビデオ編集プロセスを大幅に効率化し、迅速なコンテンツ生成を可能にします。

HeyGenはビデオストーリーテリングを強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、高度なAIボイスオーバー、AIキャプションジェネレーターを含む強力なAIビデオ作成ツールを提供しています。これらの機能により、リッチなビデオストーリーテリングを備えたダイナミックなAIビデオを作成し、ターゲットオーディエンスに効果的にメッセージを伝えることができます。

HeyGenはハッカソン以外のさまざまなイベントハイライトビデオにも使用できますか？

もちろんです。ハッカソンリキャップビデオの作成に優れているだけでなく、HeyGenはソーシャルメディアビデオ、説明ビデオ、または説得力のあるピッチデッキなど、さまざまなイベントハイライトビデオを作成するのに最適な多用途プラットフォームです。さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツをさまざまなアスペクト比でエクスポートできます。