ゲスト安全ビデオを作成：迅速で魅力的なAIソリューション
強力なAIアバターを活用して、ゲストに重要な安全情報を明確に伝え、エンゲージメントを確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を対象にした包括的な2分間の安全トレーニングビデオを開発し、職場の安全ビデオと緊急手順をカバーしてください。ビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して構造化された流れを提供し、明確な字幕/キャプションと落ち着いた権威ある声で強化された指導的なビジュアルスタイルを採用します。これにより、全従業員向けの徹底した安全トレーニングビデオを提供することを目的としています。
公共イベントの参加者向けに、緊急の安全アナウンスを効果的に伝える30秒のAIビデオを作成してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルを使用して注意を引き、指示を明確に伝える権威あるナレーション生成を組み合わせます。この魅力的なビデオは、重要な情報を迅速かつ広範に一時的な観客に伝えることを保証します。
施設管理者がチームにシナリオに特化した安全ヒントを共有するための45秒のパーソナライズされたメッセージングビデオを設計してください。ビジュアルアプローチは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまな表示形式に適応可能で、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用します。このビデオは、ユニークな状況に合わせたゲスト安全ビデオを作成し、正確でパーソナライズされた情報を提供することを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは職場の安全のためのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、職場の安全ビデオを迅速に生成し、スクリプトを洗練されたコンテンツに変換します。これにより、安全トレーニングビデオの作成が効率的かつスケーラブルになります。
HeyGenを使用してゲスト安全ビデオを迅速に作成するためにテンプレートを使用できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなゲスト安全ビデオを効率的に作成するためのさまざまなAIビデオテンプレートとシーンを提供しています。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズして、特定のコンテンツやブランディングを追加できます。
HeyGenはグローバルな安全トレーニングビデオのためにどのような多言語機能を提供していますか？
HeyGenは、先進的なナレーション生成と自動キャプションを含む強力な多言語ビデオ機能を提供し、世界中の多様な労働力に安全トレーニングビデオをアクセス可能にします。これにより、異なる言語間で一貫したメッセージを伝えることができます。
HeyGenは私たちの安全ビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、ロゴやカラースキームを含むカスタマイズ可能なブランディングコントロールを使用して、すべての職場安全ビデオで一貫したブランディングを維持することができます。これにより、すべてのAIビデオコンテンツが会社のビジュアルアイデンティティと完全に一致することを保証します。