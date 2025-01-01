地上業務ビデオを簡単に作成
リアルなAIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的な地上業務ビデオで航空訓練を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、特定の地上業務操作の手順を示す90秒の指導ビデオを開発してください。この魅力的なビデオは、グラフィックオーバーレイと明確な音声を備えたダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とし、経験豊富な地上クルーのリフレッシュトレーニングと新入社員の地上業務を対象としています。
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、効率的な空港地上業務のベストプラクティスを紹介する45秒のプロモーションビデオを制作してください。ビデオは現代的でアップビートなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、モチベーショナルなバックグラウンドミュージックを使用し、すべての地上業務スタッフと管理者を対象にチームスピリットを育み、効果的な航空ビデオを強調します。
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、重要な地上業務のための2分間の包括的な安全ブリーフィングビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは真剣で情報に富み、明確なグラフィックと直接的で権威ある声のナレーションを備え、主要な地上業務イベントの前に全地上クルーを対象に安全ガイドラインの遵守を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは航空訓練のための地上業務ビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとカスタマイズ可能な地上業務ビデオテンプレートを使用して、魅力的な地上業務ビデオを簡単に作成し、航空訓練コンテンツの制作を効率化します。
HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングビデオを開発するためにどのような技術的AI機能を提供しますか？
HeyGenは強力なフリーテキストからビデオへのジェネレーターを提供し、スクリプトをダイナミックなトレーニングビデオに変換し、AIスポークスパーソンやAIキャプションジェネレーターなどの機能でアクセシビリティを向上させます。
HeyGenはさまざまな航空およびHRトレーニングビデオ制作のニーズをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはHRオンボーディングビデオやその他の企業トレーニングを含む多様な航空訓練ビデオ制作をサポートするように設計されており、すべてのビデオが魅力的でプロフェッショナルです。
HeyGenは専門的な地上業務ビデオコンテンツのカスタマイズを提供しますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールと包括的なメディアライブラリを提供し、地上業務ビデオコンテンツを運用要件に正確に合わせて効果的なビデオ制作を可能にします。