AI効率でガバナンス更新ビデオを作成
明確なポリシーコミュニケーションを提供し、利害関係者のエンゲージメントを向上させます。HeyGenのAIアバターが、魅力的なガバナンス更新のビデオ作成プロセスを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術スタッフと開発者向けに、内部AIビデオツール内の新機能を示す45秒のビデオを開発し、シームレスなビデオ生成を実現します。ビジュアルスタイルはスクリーンキャプチャを多用し、クリーンでミニマリストなグラフィックを使用し、ダイナミックで明確な合成音声を伴い、スクリプトからのテキストからビデオを利用して迅速なコンテンツ作成と騒がしい環境でのアクセシビリティのための自動字幕/キャプションを提供します。
新入社員のオンボーディングと継続的なコンプライアンスのための魅力的な2分間の企業ガバナンストレーニングビデオを制作し、倫理的行動の重要な原則を説明します。ビジュアルスタイルは歓迎的で教育的であり、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なストック映像を組み合わせ、陽気でプロフェッショナルな声を使用し、モジュール全体で一貫性を保つために事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して迅速に構築します。
最近の取締役会議の要約をまとめたCEO発表のための洗練された1.5分のビデオを生成し、上級指導者と主要な利害関係者を対象とします。ビジュアルスタイルはエグゼクティブで簡潔であり、重厚感のあるリアルなAIボイスアクターがメッセージを伝え、さまざまなプラットフォームに適応可能なアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオツールはどのようにして企業ガバナンスビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なAIキャプションジェネレーターを活用して、企業ガバナンスのための魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。このシームレスなビデオ生成プロセスは、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、ビデオ作成プロセスで大幅な時間を節約します。
HeyGenを使用してガバナンストレーニングビデオを迅速に制作するためにテンプレートを使用できますか？
もちろんです！HeyGenは、カスタマイズ可能なシーンとテンプレートの多様な選択肢を提供し、高品質なガバナンストレーニングビデオを迅速に制作できます。効果的なポリシーコミュニケーションと利害関係者のエンゲージメントのために、コンテンツを簡単に調整できます。
ガバナンス更新のためのボイスオーバー生成において、HeyGenはどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは、自然な音声のボイスオーバーを生成するための先進的なAIボイスアクターテクノロジーを提供し、ガバナンス更新ビデオを大幅に向上させます。この技術的能力により、CEO発表から取締役会議の要約まで、すべての重要なコミュニケーションにおいて明確で一貫した音声を確保します。
HeyGenはガバナンスコンテンツのビデオ作成プロセス全体をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換する直感的なAIビデオツールを提供することで、ビデオ作成プロセスを簡素化します。ガバナンス更新ビデオを効率的に作成し、広範なビデオ編集経験を必要とせずに一貫したプロフェッショナルなコミュニケーションを確保します。