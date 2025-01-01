ガバナンス概要ビデオの作成方法をマスターする

効果的なボードガバナンストレーニングを向上させましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的な概要ビデオを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中堅管理職と人事専門家を対象に、後継者計画の戦略的重要性とリーダーシップ開発との関連性を示す90秒の説明ビデオを開発します。このビデオは、魅力的で現代的なビジュアルスタイルを採用し、未来のリーダーを鼓舞するために励ましと希望に満ちた音声トーンを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、戦略的コンテンツを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換します。
サンプルプロンプト2
既存の取締役会メンバーが実践を改善し、効果的なボードガバナンスを達成することを目指す、詳細でありながらアクセスしやすい2分間のガバナンス概要ビデオを作成します。このビデオは、複雑な情報を消化しやすい形式で提示し、落ち着いた情報提供の音声で説明するスタイルを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを実装して、すべての視聴者の学習を強化し、包括的な理解を確保します。
サンプルプロンプト3
非営利団体の幹部や協会のリーダーを引き付けるために設計された45秒のダイナミックなビデオを想像してください。組織のリーダーシップと管理における重要なコンプライアンスとメンバーシップの募集と維持戦略を強調します。ビジュアルプレゼンテーションは、実際の例や成功事例をダイナミックなアニメーションとモチベーションを高めるナレーションで紹介し、活気に満ちたインスピレーションを与えるものであるべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビジュアルを豊かにし、メッセージを響かせることで、インパクトを最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ガバナンス概要ビデオの作成方法

AIアバターとシームレスな制作ツールを使用して、複雑なトピックを効果的に伝え、包括的なトレーニングを確保するための明確で魅力的なボードガバナンスビデオを制作します。

1
Step 1
ガバナンスビデオスクリプトを作成する
まず、重要なボードガバナンストピックを詳細に記述した包括的なスクリプトを作成します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、テキストを初期ビデオに変換し、メッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
プロフェッショナルなAIアバターを選ぶ
多様なAIアバターのギャラリーからコンテンツを提示するためのアバターを選択します。この機能により、効果的なボードガバナンスのようなトピックに対して、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションが保証されます。
3
Step 3
ビジュアルを追加し、ブランディングを適用する
会社のロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを適用して、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させます。これにより、すべてのリーダーシップ開発トレーニング資料において視覚的一貫性が確保されます。
4
Step 4
最終的なガバナンスビデオをエクスポートする
包括的なガバナンスビデオをレビューし、さまざまなプラットフォームに適合するようにアスペクト比をリサイズします。必要な形式で最終的なプロフェッショナルビデオをエクスポートし、後継者計画のような重要なメッセージを強化する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なガバナンスコンテンツを制作する

重要なガバナンス情報のための高品質で魅力的なビデオ概要や説明を生成し、さまざまなコミュニケーションチャネルやプラットフォームに適しています。

よくある質問

HeyGenは効果的なボードガバナンスビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、説得力のあるガバナンス概要ビデオを作成することで、組織が明確で効果的なボードガバナンスのコミュニケーションを実現できるようにします。これにより、重要なトレーニングや情報提供コンテンツの制作が効率化されます。

HeyGenはリーダーシップ開発と後継者計画のイニシアチブをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、音声生成、カスタマイズ可能なテンプレート、字幕を活用して、プロフェッショナルなトレーニングコンテンツやウェビナーを迅速に作成することで、リーダーシップ開発と後継者計画を支援します。

効果的なボードガバナンストレーニングを達成するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、企業のアイデンティティを維持するためのブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズなど、プロフェッショナルトレーニングビデオを作成するための強力な機能を提供します。これらのツールは、組織が効果的なボードガバナンスとコンプライアンスを容易に達成するのに役立ちます。

HeyGenはさまざまな種類のガバナンスコンテンツにどれほど柔軟ですか？

HeyGenは非常に柔軟で、コンプライアンスやメンバーシップの募集と維持戦略から、エグゼクティブディレクターの選択に関するビデオまで、多様なコンテンツを作成できます。テキストからビデオへの機能とAIアバターにより、すべてのリーダーシップおよび組織トレーニングニーズに対してプロフェッショナルな品質を保証します。