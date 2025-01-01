勝つためのGo-to-Market戦略ビデオを作成する

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
創業者とビジネス開発リーダー向けに、強力な戦略が成長を加速させる方法に焦点を当てた45秒のGTM説明ビデオを制作してください。ビデオは動的で情報豊富なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの強力なビジュアルで補完され、彼らがより多くを学ぶのを助ける明確なナラティブを持つべきです。
サンプルプロンプト2
SaaS企業とスタートアップの経営者向けに、製品ローンチのための成功する戦略ビデオを構築するさまざまなアプローチを紹介する60秒のビデオを作成してください。スタイルはモダンで権威あるもので、クリアなオーディオを備えています。HeyGenのナレーション生成を活用して、異なるシナリオで一貫した高品質のプレゼンテーションを確保してください。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームとセールスイネーブルメント向けに、効果的なGo-to-Marketビデオを作成するための実用的なヒントを提供する30秒のビデオをデザインしてください。トーンは会話的でインスパイアリングであり、フレンドリーなビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してこのビデオを簡単に制作し、視聴者にエンゲージメントとシェアを促し、「このビデオを楽しみましたか？」と促すかもしれません。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Go-to-Market戦略ビデオの作成方法

魅力的なGo-to-Market戦略ビデオを簡単に開発し、オーディエンスを引き付け、成功のための計画を明確に伝えましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択する
Go-to-Market戦略のスクリプトを作成することから始めます。その後、多様なAIアバターから選択して、テキストを動的なビデオに変換し、物語を生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアル、ブランディング、ナレーションを追加する
プロフェッショナルなテンプレートとシーンでビデオを強化します。ロゴやカラーを含むブランディングコントロールを組み込み、自然な音声のナレーションを生成して戦略ビデオを語ります。
3
Step 3
字幕を適用し、仕上げる
Go-to-Market戦略ビデオに自動的に字幕/キャプションを生成して適用し、明確さとアクセシビリティを確保します。メッセージを完璧にするために最終調整を行います。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポートする
満足したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で完成したビデオを簡単にエクスポートします。プロフェッショナルなGo-to-Market戦略ビデオをチームやステークホルダーと共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリービデオ

信頼を築き、GTM戦略を検証し、見込み客を忠実な顧客に変えるために、説得力のある顧客成功ストーリービデオを簡単に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてGo-to-Market戦略ビデオを効率的に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは高度なAIを使用して、インパクトのあるGo-to-Market戦略ビデオを迅速に作成する力を与えます。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択して、自然なナレーション付きのプロフェッショナルなビデオを生成し、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenは私の戦略ビデオをプロフェッショナルでブランドに合ったものにするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを戦略ビデオに直接組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、自動字幕を生成し、さまざまなアスペクト比を選択して、Go-to-Marketコンテンツがすべてのプラットフォームで洗練され一貫して見えるようにします。

以前のビデオ編集経験がなくても高品質なGo-to-Marketビデオを作成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは以前のビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルなGo-to-Market戦略ビデオを作成するのを非常に簡単にします。直感的なインターフェースとテキストからビデオへの機能により、書かれたコンテンツをAIアバターを使用して魅力的なビデオプレゼンテーションに迅速に変換できます。

HeyGenでGo-to-Market戦略ビデオのためにAIアバターと声をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは多様なAIアバターとさまざまな声のオプションを提供しており、Go-to-Market戦略ビデオに適したアバターと声のスタイルを選択して、メッセージを効果的に伝え、ターゲットオーディエンスとつながることができます。