Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な製造スタッフ向けに、更新された安全プロトコルのリフレッシュを必要とする90秒のコンプライアンス研修ビデオを開発してください。このビデオは、情報豊かで簡潔なビジュアルスタイルと明るい背景音楽を採用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で理解しやすい規制要件のモジュールを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
食品安全規制環境のすべての従業員向けに、GMPが製品品質にとって日常的に重要であることを強調する2分間の包括的なオンボーディングプログラムビデオを制作してください。このビデオは、親しみやすくアクセスしやすいアニメーションビジュアルスタイルと、明確で理解しやすいナレーションが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオに簡単に変換します。
サンプルプロンプト3
国際的な労働力を対象とした45秒のマイクロラーニングビデオを作成し、重要で普遍的に適用可能なGMPルールを要約します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで指導的であり、画面上のテキストオーバーレイを明確に表示します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、メッセージがすべてのチームメンバーに効果的に届くようにし、グローバルな理解を向上させます。
GMPトレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、プロフェッショナルでコンプライアンスに準拠したGMPトレーニングビデオを簡単に制作し、コンプライアンス研修とオンボーディングプログラムを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
GMPトレーニングコンテンツを作成するか、プロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択します。HeyGenの直感的なインターフェースは、テキストからビデオへの生成をサポートしており、規制要件を簡単にアウトライン化できます。
2
Step 2
AIプレゼンターと声を選ぶ
インストラクターを表現する多様なAIアバターから選択します。外見をカスタマイズし、さまざまなリアルなナレーションから選んで、従業員研修に一貫性と魅力を持たせます。
3
Step 3
ビジュアルと字幕でビデオを強化
内蔵ライブラリから関連メディアを統合するか、独自のメディアをアップロードして、複雑なGMPの概念を説明します。正確な字幕/キャプションを自動生成して、すべての学習者にアクセス可能でコンプライアンスに準拠した情報保持を向上させます。
4
Step 4
ブランド化されたGMPトレーニングビデオをエクスポート
会社のロゴや色を含めてブランドイメージを維持します。完成したGMPトレーニングビデオを希望のアスペクト比と解像度でエクスポートし、eラーニングプラットフォームでの配信に備えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして規制要件を満たすGMPトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIツールは、魅力的なGMPトレーニングビデオの作成プロセスを効率化し、重要な規制要件を満たすことを保証します。AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、明確でコンプライアンスに準拠した従業員研修コンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはさまざまな研修ニーズに対応するどのようなAI駆動のビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenは、オンボーディングプログラムから一般的な従業員研修やeラーニングモジュールまで、さまざまな研修ニーズに特化したAI駆動のビデオテンプレートを幅広く提供しています。これらのテンプレートは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、コンテンツ作成を迅速化します。

HeyGenは多言語オプションをサポートして、アクセス可能な研修ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは多言語コンテンツ作成をサポートしており、さまざまな声や字幕を使用してアクセス可能な研修ビデオを制作できます。これにより、インタラクティブな学習体験が向上し、従業員研修が多様なグローバルオーディエンスに届くことを保証します。

HeyGenのAIアバターは、研修ビデオでのエンゲージメントと情報保持をどのように向上させますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは学習者を魅了し、従業員研修ビデオでのエンゲージメントと情報保持を大幅に向上させます。自然なナレーションと組み合わせることで、視聴者にとってダイナミックで記憶に残る学習体験を提供します。