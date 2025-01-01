AIでグローバルな労働力トレーニングビデオを作成
AIアバターで高い学習者のエンゲージメントを高め、効果的なコンテンツを簡単に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のトレーニングマネージャー向けに、45秒のダイナミックなビデオを作成し、企業トレーニングビデオで高い学習者のエンゲージメントを達成する革新的な方法を紹介します。ビジュアル的には、現代的なグラフィックスとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、エネルギッシュで記憶に残るコンテンツ配信を強調します。HeyGenのAIアバターが多様なトピックを生き生きとさせ、複雑な概念をグローバルな視聴者にとってより親しみやすく魅力的にする方法を強調します。
専門家向けに、効果的な従業員主導のトレーニングコンテンツを作成するための30秒のステップバイステップガイドを作成します。ビデオは実用的で無駄のないビジュアルアプローチが必要で、明確で簡潔な画面上のテキストとプロフェッショナルで権威あるナレーションでサポートされます。このプロンプトは、HeyGenのナレーション生成を利用して、一貫した高品質の音声指導を確保しながら、複雑な手順を消化しやすいセグメントに分解する方法を示します。
グローバルなL&Dチーム向けに、文化を超えて共鳴するグローバルな労働力トレーニングビデオを作成するためのベストプラクティスに焦点を当てた75秒の魅力的なビデオを制作することを検討してください。ビジュアルの美学は包括的でプロフェッショナルであり、多様なストック映像とグラフィックスを組み合わせ、明確でフォーマルなナラティブで伴います。この作品は、アクセシビリティと文化的感受性の重要性を示し、HeyGenの字幕/キャプション機能を強調して、すべての従業員にとってコンテンツが普遍的に理解され、影響力があることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員向けの効果的なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターと多様なテンプレートを使用して、テキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換することで、ユーザーが魅力的で効果的なトレーニングビデオを作成できるようにします。これにより、あらゆる組織の従業員向けに高品質なトレーニングビデオを効率的に制作するプロセスが大幅に簡素化されます。
HeyGenはどのような機能を提供して、グローバルな労働力トレーニングビデオを効率的に制作しますか？
グローバルな労働力トレーニングビデオのために、HeyGenは多言語での強力なナレーション生成と自動字幕を提供し、アクセシビリティと明確さを確保します。これにより、組織は多様なグローバル労働市場に合わせた企業トレーニングビデオを効率的に制作でき、広範な制作コストをかけずに済みます。
HeyGenは魅力的な従業員主導のトレーニングビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用して、ダイナミックな従業員主導のトレーニングビデオの作成を可能にし、学習者のエンゲージメントを高めます。その直感的なプラットフォームにより、注意を引くビデオベースのトレーニングを簡単に制作できます。
HeyGenは包括的な企業トレーニングコンテンツの制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、スクリプトを詳細なハウツービデオやステップバイステップガイドに簡単に変換できるテキストからビデオへの機能を提供することで、包括的な企業トレーニングの制作をサポートします。ブランド管理と豊富なメディアライブラリを備えたHeyGenは、すべてのトレーニングコンテンツにおいて一貫性とプロフェッショナリズムを確保します。