ブランドのための魅力的なギブアウェイキャンペーンビデオを作成
スクリプトからテキストビデオを使用して、ギブアウェイのための高性能な広告作成ビデオを簡単に変換し、魅力的なコンテンツに変えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやマーケティングチームを対象にした、90秒の情報豊かなチュートリアルビデオを開発してください。詳細なギブアウェイスクリプトを洗練されたビデオに変換するシームレスなプロセスを案内します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と高品質のボイスオーバー生成を強調し、視聴者の注意を引き、コンテストの詳細を効果的に伝える包括的なギブアウェイキャンペーンビデオを効率的に作成します。
デジタルマーケティングスペシャリストやキャンペーンマネージャー向けに設計された、洗練された2分間のデモンストレーションビデオを作成してください。高度なカスタマイズオプションを備えた洗練されたギブアウェイキャンペーンを紹介します。ダイナミックなビジュアルは、HeyGenが直感的なビデオエディターとしてどのように機能し、メディアライブラリ/ストックサポートからブランドのビジュアルを統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させることで、すべての「ギブアウェイキャンペーンビデオ作成」努力が最大のリーチとインパクトを得るように最適化されているかを強調します。
次の製品ギブアウェイのために迅速に共有可能なコンテンツを生成する必要があるソーシャルメディアマネージャーやeコマース起業家向けに、明るくテンポの速い45秒のビデオを想像してください。このビデオは、キャッチーな字幕/キャプションを迅速に追加し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、どのプラットフォームでも即座に注目を集める魅力的なビジュアルを作成し、プロモーションの即時エンゲージメントを促進する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのように魅力的なギブアウェイプロモビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは高度なAI編集ツールを活用して、ギブアウェイプロモビデオを簡単に作成することを可能にします。スクリプトをリアルなAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを備えた魅力的なビデオに変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。この強力なビデオエディターは、ギブアウェイキャンペーンビデオが際立つことを保証します。
HeyGenのギブアウェイテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenはギブアウェイテンプレートの広範なカスタマイズオプションを提供し、カスタムビデオのあらゆる側面を調整することができます。ブランドのロゴや色を簡単に統合し、多様なメディアライブラリから選択し、シーンを調整してマーケティングキャンペーンに完全に一致させることができます。これにより、ギブアウェイビデオメーカーの体験が完全にブランド化されます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにギブアウェイビデオのエクスポートをサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにギブアウェイキャンペーンビデオを最適化するように設計されています。YouTube、Instagram、Facebookなどのプラットフォームに合わせてアスペクト比やエクスポート形式を簡単に調整でき、コンテンツを即座に展開する準備が整います。この機能により、マーケティングキャンペーンが広範なオーディエンスに届くことを保証します。
HeyGenはギブアウェイキャンペーンビデオの生成の技術的プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なインターフェースと強力なAI編集ツールを通じて、ギブアウェイキャンペーンビデオの生成の技術的プロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームはスクリプトからのエンドツーエンドのビデオ生成を可能にし、自動的にボイスオーバーと字幕を追加します。この効率的なビデオエディターは、複雑な技術スキルなしでプロフェッショナルなギブアウェイプロモビデオを作成するのを助けます。