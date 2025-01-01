AIを活用したギャラリースタッフオリエンテーションビデオの作成
カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、新入社員のオンボーディングを効率化し、ギャラリーチームを引き付けましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ギャラリーの安全と緊急時のプロトコルに専念した60秒の「従業員オンボーディングビデオ」セグメントを設計し、すべてのスタッフメンバーを対象とします。明確で指示的なビジュアルスタイルを採用し、正確なデモンストレーションと落ち着いた権威あるナレーションで理解を確実にします。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた安全ガイドラインをプロフェッショナルで影響力のあるトレーニングモジュールにシームレスに変換します。
新しいギャラリーホストとフロントデスクのスタッフ向けに、訪問者とのインタラクションガイドラインと主要な展示エリアを詳述した30秒の「オンボーディングビデオ」紹介を制作します。ビデオはギャラリーとゲストのインタラクションのダイナミックなショットを紹介し、陽気でフレンドリーなナレーションでサポートされるべきです。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、作成を効率化し、一貫したブランドの外観を維持します。
技術スタッフとキュレーター向けに、新しいアートインスタレーションの適切な取り扱いと内部コレクション管理システムを示す90秒の「ギャラリースタッフオリエンテーションビデオ」を開発します。このビデオは、クリーンで指示的なビジュアルスタイルを要求し、可能であれば画面録画やグラフィックオーバーレイを組み込み、最大限の明確さのために明確なステップバイステップのナレーションを提供します。複雑な技術指示をナレーションするために、ボイスオーバー生成機能を使用して効率的な制作を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な従業員オンボーディングビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenはAIを活用して、魅力的な従業員オンボーディングビデオの作成を効率化します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIによるテキスト読み上げ機能を使用して、新入社員を効果的に紹介する高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは、影響力のあるギャラリースタッフオリエンテーションビデオを作成するためにどのような高度なAI機能を提供していますか？
影響力のあるギャラリースタッフオリエンテーションビデオのために、HeyGenは情報を明確に伝えるリアルなAIアバターなどの高度なAI機能を提供しています。AIスクリプトツールとAI編集を組み合わせることで、複雑な制作なしにプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成できます。
HeyGenは新入社員のオンボーディングビデオに会社の文化を組み込むのをどのように支援しますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、新入社員のオンボーディングビデオに会社の文化とブランディングを簡単に組み込むことができます。独自のクリエイティブ資産をアップロードし、すべての新しいチームメンバーに一貫した歓迎の体験を提供できます。
HeyGenはオリエンテーションビデオを使用した効率的なリモートトレーニングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的なオリエンテーションビデオの迅速な制作を可能にすることで、効率的なリモートトレーニングを大いにサポートします。ボイスオーバー生成、AI字幕生成、アクセス可能なビデオフォーマットなどの機能により、トレーニングコンテンツがすべてのリモート従業員にとって明確でアクセスしやすいものになります。