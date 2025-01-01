コンバージョンを促進しビジネスを成長させるファネル戦略動画を作成

認知から決定まで、各マーケティングファネル段階に効果的な動画をデザインします。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を使用して制作を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした45秒の簡潔な動画を開発し、「ビデオマーケティングファネル」の考慮段階に焦点を当てます。この動画は、洗練されたモダンなビジュアル美学を特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完され、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して重要な統計的洞察を提示します。
サンプルプロンプト2
営業チームや製品マーケター向けに、フルファネルビデオマーケティング戦略の決定段階を強調した30秒のインパクトのあるプロモーション動画を制作します。この動画は、直接的で説得力のあるビジュアルスタイルを持ち、証言のようなセグメントを組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速にプロフェッショナルなプレゼンテーションを組み立てます。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケティングエージェンシーや企業マーケター向けに、さまざまな「ビデオコンテンツ」を使用して「顧客の旅」全体を説明する90秒の教育的な動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは包括的でダイナミックであり、権威あるトーンを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してマルチプラットフォーム配信を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファネル戦略動画の作成方法

フルファネルビデオマーケティングをマスターしましょう。顧客の旅の各段階に効果的な動画を作成し、認知からアドボカシーまでのエンゲージメントとコンバージョンを促進します。

1
Step 1
ファネル段階を選択
顧客の旅の特定の段階、例えば認知、考慮、決定を定義し、各段階に最適なビデオコンテンツの種類を特定して、フルファネルビデオマーケティング戦略を構築します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、初期のビデオコンセプトを構築します。
2
Step 2
魅力的な認知動画を作成
ブランドや製品を幅広いオーディエンスに紹介するための魅力的な短編動画を開発し、認知段階における迅速なフックと明確なメッセージに焦点を当てます。HeyGenのAIアバターを活用して、注目を集める魅力的なコンテンツを迅速に制作します。
3
Step 3
教育ビデオとデモビデオを追加
考慮段階と決定段階でソリューションを探求する見込み客向けに、詳細な教育ビデオコンテンツとインパクトのあるデモビデオを制作します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、複雑なトピックを効果的に説明し、製品の利点を示します。
4
Step 4
一貫したメッセージングのためのブランディングを適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴやカラーを活用し、認知からアドボカシーまでのすべてのファネルビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持します。これにより、プロフェッショナルな外観を確保し、顧客の旅全体でブランドメッセージを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

.

説得力のある顧客の声やケーススタディビデオを開発し、信頼を築き、セールスファネルでのコンバージョンを加速します。

background image

よくある質問

HeyGenはフルファネルビデオマーケティング戦略をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、認知からアドボカシーまで、顧客の旅のあらゆる段階において魅力的なビデオコンテンツを作成する力を提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、フルファネルビデオマーケティング戦略を簡素化し、すべての接点で一貫した高品質のビデオ制作を保証します。

HeyGenでマーケティングファネル用にどのような種類のビデオコンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、考慮段階の教育ビデオや決定段階のデモビデオなど、さまざまなファネル段階に合わせた多様なビデオコンテンツを生成できます。AIアバター、ボイスオーバー生成、使いやすいテンプレートを活用して、効率的にコンテンツを作成し、再利用することも可能です。

HeyGenのAIを使用したビデオマーケティングはどのようにビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenのAIを使用したビデオマーケティングは、スクリプトを数分でAIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオに変換することで、ビデオ制作を大幅に効率化します。これにより、ファネル戦略動画を迅速に作成し、ブランディングコントロールを組み込み、自動字幕を追加することで、従来の制作時間とコストを劇的に削減します。

HeyGenを使用して作成したビデオでブランディングとメッセージをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで、すべてのビデオコンテンツで視覚的一貫性を維持できます。メッセージをカスタマイズし、メディアライブラリを使用して、ビデオがフルファネルビデオマーケティング戦略に完全に一致するようにすることも可能です。