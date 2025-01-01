コンバージョンを促進しビジネスを成長させるファネル戦略動画を作成
認知から決定まで、各マーケティングファネル段階に効果的な動画をデザインします。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を使用して制作を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした45秒の簡潔な動画を開発し、「ビデオマーケティングファネル」の考慮段階に焦点を当てます。この動画は、洗練されたモダンなビジュアル美学を特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完され、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して重要な統計的洞察を提示します。
営業チームや製品マーケター向けに、フルファネルビデオマーケティング戦略の決定段階を強調した30秒のインパクトのあるプロモーション動画を制作します。この動画は、直接的で説得力のあるビジュアルスタイルを持ち、証言のようなセグメントを組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速にプロフェッショナルなプレゼンテーションを組み立てます。
デジタルマーケティングエージェンシーや企業マーケター向けに、さまざまな「ビデオコンテンツ」を使用して「顧客の旅」全体を説明する90秒の教育的な動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは包括的でダイナミックであり、権威あるトーンを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してマルチプラットフォーム配信を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはフルファネルビデオマーケティング戦略をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、認知からアドボカシーまで、顧客の旅のあらゆる段階において魅力的なビデオコンテンツを作成する力を提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、フルファネルビデオマーケティング戦略を簡素化し、すべての接点で一貫した高品質のビデオ制作を保証します。
HeyGenでマーケティングファネル用にどのような種類のビデオコンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、考慮段階の教育ビデオや決定段階のデモビデオなど、さまざまなファネル段階に合わせた多様なビデオコンテンツを生成できます。AIアバター、ボイスオーバー生成、使いやすいテンプレートを活用して、効率的にコンテンツを作成し、再利用することも可能です。
HeyGenのAIを使用したビデオマーケティングはどのようにビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenのAIを使用したビデオマーケティングは、スクリプトを数分でAIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオに変換することで、ビデオ制作を大幅に効率化します。これにより、ファネル戦略動画を迅速に作成し、ブランディングコントロールを組み込み、自動字幕を追加することで、従来の制作時間とコストを劇的に削減します。
HeyGenを使用して作成したビデオでブランディングとメッセージをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで、すべてのビデオコンテンツで視覚的一貫性を維持できます。メッセージをカスタマイズし、メディアライブラリを使用して、ビデオがフルファネルビデオマーケティング戦略に完全に一致するようにすることも可能です。