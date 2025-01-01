ファネルインサイトビデオを作成してROIを最大化

HeyGenのAIアバターを活用して、魅力的な動画コンテンツでマーケティング戦略を変革し、リードを効果的に育成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームやコンテンツクリエイター向けに、動画マーケティングファネルの中間段階でリードを育成し、意思決定段階へと導く戦略に焦点を当てた45秒の洞察に満ちた動画を開発します。動画はプロフェッショナルで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、暖かいトーンと励ましの背景音楽を使用し、HeyGenの強力な字幕機能を活用して、すべての視聴者にアクセス可能で明確な内容を提供します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターやストラテジストを対象にした60秒の教育的な動画を制作し、HeyGenのファネルインサイトビデオテンプレートが、顧客の旅全体にわたる強力なマーケティング戦略のための魅力的な動画コンテンツの作成をどのように簡素化するかを紹介します。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルなAIアバターを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンの使いやすさを強調します。
サンプルプロンプト3
起業家やマーケティングプロフェッショナル向けに、HeyGenを使用してさまざまなプラットフォームで明確な行動喚起を伴うインパクトのあるファネルインサイトビデオを簡単に作成する方法を強調するエネルギッシュな30秒の動画を生成します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスパイアリングで直接的であり、インパクトのあるサウンドデザインとAIナレーションを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがどのように複数のソーシャルチャネルでのシームレスな展開を可能にするかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファネルインサイトビデオの作成方法

マーケティングファネルの各段階に合わせた魅力的な動画を作成します。HeyGenのAI駆動ツールを活用して、認知から意思決定まで顧客を精密に導きます。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
認知から意思決定まで、特定のマーケティングファネル段階に合わせたコンテンツをアウトライン化します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、メッセージを生き生きと伝えます。
2
Step 2
ファネルインサイトテンプレートを選択
HeyGenのカスタマイズされたテンプレートから選び、顧客の旅の異なる段階に合わせて動画を視覚的に整えます。
3
Step 3
ブランドに合わせてカスタマイズ
特定のスクリプト、ビジュアル、明確な行動喚起を追加します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、メッセージを正確かつ効果的に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと展開
動画の正確性と一貫性を確認します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、動画マーケティングファネルを強化する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

信頼を築き、マーケティングファネルの意思決定段階で見込み客を説得するための説得力のある動画証言を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のマーケティングファネル戦略を動画で強化できますか？

HeyGenは、あらゆる段階で魅力的な動画コンテンツを迅速に作成することで、マーケティングファネル戦略を強化します。初期の認知から最終的な意思決定まで、視聴者に共鳴する動画マーケティング資産を簡単に開発し、全体的なマーケティング戦略を効率化します。

HeyGenのツールを使ってどのようなファネルインサイトビデオを作成できますか？

HeyGenの強力なツールとファネルインサイトビデオテンプレートを使用して、特定のファネルニーズに合わせた多様な動画コンテンツを作成できます。これには、認知のための説明動画、検討のための詳細な製品紹介、コンバージョンのための説得力のある証言が含まれ、すべて効果的にファネルインサイトビデオを作成するように設計されています。

HeyGenはどのようにして顧客の旅の異なる段階を動画でサポートしますか？

HeyGenは、認知からリードの育成、意思決定の促進まで、顧客の旅のあらゆる段階をサポートします。HeyGenを使用して、認知段階のための情報豊富な動画、リードを育成するための魅力的なコンテンツ、意思決定段階のための明確な行動喚起を含む動画を作成し、顧客を効果的に導きます。

HeyGenのAI機能は私の動画マーケティングファネルを最適化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenの高度なAI機能は、動画マーケティングファネルを効率的に最適化するように設計されています。AIアバターとAIボイスアクターを活用して、プロフェッショナルな動画コンテンツを迅速に生成し、AI字幕ジェネレーターがアクセシビリティとSEOを向上させ、動画制作をシームレスで効果的にします。