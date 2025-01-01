AIを活用したフランチャイズポリシートレーニングビデオの作成
HeyGenのAIアバターを使用して、フランチャイジーのオンボーディングを効率化し、一貫したポリシーアップデートを確保するプロフェッショナルなコンテンツを提供します。
既存のフランチャイジーとそのチームに対して、最近のポリシーアップデートを説明する1分間の簡潔なビデオを開発し、非同期学習の容易さを強調します。このビデオは、箇条書きとアニメーションのトランジションを使用して重要な変更点を強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確かつ迅速に生成されるクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用します。
フランチャイザーとHR & L&Dプロフェッショナルを対象に、ネットワーク全体で一貫したトレーニングのための魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成できる方法を紹介する45秒間のプロモーションビデオを制作します。このビデオはダイナミックでモダンなスタイルで、クイックカットとHeyGenのユーザーインターフェースの画面録画を特徴とし、テンプレートとシーンを使用してコンテンツ作成を効率化する効果を示します。
国際的なフランチャイジー向けに、母国語に関係なくフランチャイズポリシートレーニングビデオを理解するプロセスを簡素化する30秒間の説明ビデオをデザインします。多言語での画面上のテキストを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、メッセージを複数の言語で明確に伝える、活気に満ちた多文化的なビジュアル美学を採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドの一貫性を保ちながら魅力的なフランチャイズポリシートレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、フランチャイズポリシートレーニングのための魅力的なビデオコンテンツを作成します。これにより、すべてのフランチャイジーの場所で一貫したトレーニングが確保され、ポリシーアップデートが明確で影響力のあるものになります。
HeyGenはフランチャイズトレーニングビデオの作成を効率化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenはAIアバターやAIボイスアクターなどの高度なAIツールを提供し、テキストを高品質なビデオコンテンツに変換します。また、AIキャプションジェネレーターやテンプレートを含み、プロフェッショナルなフランチャイズトレーニングビデオを効率的に制作します。
HeyGenはどのようにして複数の場所でのフランチャイジーオンボーディングとポリシーアップデートの一貫したトレーニングを促進しますか？
HeyGenは、統一されたAIアバターとボイスオーバーを使用してフランチャイジーオンボーディングビデオとポリシーアップデートを標準化することで、一貫したトレーニングを保証します。これにより、すべての新入社員と継続的なトレーニングニーズに対してブランドの一貫性と明確なコミュニケーションが保証され、複数の言語にも対応します。
HeyGenは、広範なビデオ制作経験がなくても高品質なトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなテンプレートとテキストビデオ機能を使用して、複雑な撮影経験やカメラ出演の必要性を排除し、すべてのフランチャイズトレーニングニーズに対してプロフェッショナルで魅力的なビデオコンテンツを効率的に制作できます。