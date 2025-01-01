AIを活用した予測技術ビデオの作成
無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、説得力のある予測ビデオを瞬時に生成し、明確な洞察を得ることができます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家やコンテンツクリエイターが予測技術ビデオテンプレートを活用する方法を示す、ダイナミックな90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートにし、HeyGenのAIアバターがテンプレートのカスタマイズプロセスを案内し、主要な機能を強調するクイックカットを使用します。
経験豊富なデータサイエンティストや企業トレーナーを対象にした、ARIMAやProphetのような高度な予測モデルを掘り下げる詳細な2分間のAIトレーニングビデオを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンからカスタマイズ可能なシーン内で詳細なインフォグラフィックとデータビジュアライゼーションを使用し、微妙なバックグラウンドミュージックと明確なAIスポークスパーソンを伴います。
経営者やプロジェクトマネージャーが戦略的意思決定のために予測ビデオを活用する方法を示す、簡潔な45秒のビデオを作成してください。このビデオは洗練された企業の美学を採用し、明確なビジュアルで簡潔で影響力のあるメッセージを伝え、HeyGenの字幕/キャプションを含めて高レベルのプレゼンテーション中のアクセシビリティを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIツールはどのようにして予測技術ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力な無料のテキストからビデオへのジェネレーターを活用し、ユーザーがスクリプトから予測技術ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに効率的なコンテンツ生成が可能になります。
HeyGenで予測技術ビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルな予測技術ビデオを制作するためのカスタマイズ可能なシーンとテンプレートを提供しています。ブランドを簡単に統合し、ライブラリからメディアを追加し、特定のトレーニングニーズに合わせて各要素を調整できます。
HeyGenのAIアバターはAIトレーニングビデオの生成にどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターはダイナミックなAIスポークスパーソンとして機能し、AIトレーニングビデオに明確で魅力的なナレーションを提供します。これらのアバターは視聴者のエンゲージメントを高め、予測ビデオのような複雑な情報をアクセスしやすくプロフェッショナルに提示します。
HeyGenは予測コンテンツのための迅速なビデオライブラリ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはAIキャプションジェネレーターや柔軟なアスペクト比のエクスポートなどの機能を提供し、ビデオライブラリの作成を効率化します。スクリプトを複数の予測ビデオに迅速に変換し、さまざまなプラットフォームに対応できます。