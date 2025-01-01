予測精度を向上させる魅力的なビデオ

データを明確で魅力的なビデオに変換しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、予測精度を簡単に説明し、より良いビジネス判断を促進します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
需要プランナーやオペレーションスペシャリストを対象に、歴史的データを効果的に活用して予測精度を大幅に向上させるための実行可能な戦略を詳述する60秒の教育ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはデータビジュアライゼーションに焦点を当て、動的なオンスクリーングラフィックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効率的に使用して簡潔で魅力的なナレーションを生成します。
サンプルプロンプト2
営業チームやプロダクトマネージャー向けに、将来の需要を正確に見積もる際の複雑さと機会を強調する30秒のインパクトのあるビデオを制作してください。このビデオは、アニメーションテキストとアップビートな背景音楽を使用したエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの信頼できる字幕/キャプションで明確さを高めます。
サンプルプロンプト3
サプライチェーンの専門家や物流マネージャー向けに、主要な指標を堅実な予測モデルに統合することが効率的なサプライチェーン管理にとっていかに重要であるかを示す45秒の情報ビデオを設計してください。ビジュアルはモダンでクリーンなもので、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートから簡単に入手できるプロフェッショナルなストック映像を取り入れ、落ち着いた権威ある声を伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

予測精度ビデオの作成方法

HeyGenの強力なAI機能を活用して、複雑な予測データと洞察を明確でプロフェッショナルなビデオに変換し、需要計画プロセスを強化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
需要計画プロセスに関する重要なメッセージをまとめます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを即座に魅力的なビジュアルナラティブに変換し、予測の洞察を提供します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
予測精度コンテンツを伝えるために、多様なAIアバターから選択します。ビデオのトーンに最適なアバターを選び、予測ソフトウェアの説明をより親しみやすくします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディング要素を追加する
HeyGenのメディアライブラリや自身のアップロードから関連するチャート、グラフ、画像を取り入れ、歴史的データと予測トレンドを視覚的に表現してビデオを強化します。
4
Step 4
洞察をエクスポートして共有する
完成したビデオを明確さとインパクトのために確認します。HeyGenのエクスポートオプションを利用して、さまざまなアスペクト比でビデオをダウンロードし、チーム全体で予測精度を向上させるために共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

予測の洞察を簡単に伝える

予測精度の指標、需要計画の更新、重要な洞察を組織全体に明確に伝えるための魅力的なビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenは予測精度のコミュニケーションをどのように向上させますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、複雑なデータと市場インテリジェンスを明確で簡潔なビデオ説明に変換します。このアプローチは、ステークホルダーが予測精度とその背後にある数学モデルをよりよく理解し、需要計画プロセス内でのより情報に基づいた意思決定を促進します。

HeyGenは需要計画プロセスの最適化にどのように役立ちますか？

HeyGenは、歴史的データ、主要指標、潜在的なリスクと仮定を提示する魅力的なビデオコンテンツを作成することで、需要計画プロセスを効率化します。このビジュアルコミュニケーションツールは、需要計画がすべてのレベルで理解されることを保証し、全体的な計画プロセスの効率を向上させます。

HeyGenは複雑な予測データをより効果的に提示するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターとナレーション生成を活用して、複雑な予測データを簡素化し、多様なオーディエンスにとってアクセスしやすく、理解しやすくします。レポートを動的なビデオに変換することで、HeyGenは予測とサプライチェーン管理に関連する重要な洞察をより大きなインパクトで伝えるのに役立ちます。

HeyGenはサプライチェーン管理の意思決定をどのように改善しますか？

HeyGenは、サプライチェーンのリードタイムや需要の変動などの重要な要因に関する魅力的なビデオ更新を作成することで、企業がより積極的で情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。これらの洞察を魅力的なビデオで明確に伝えることで、HeyGenは堅実なサプライチェーン管理のための意思決定をサポートします。