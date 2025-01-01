食品安全トレーニングビデオを作成して魅力を引き出す

魅力的な食品安全習慣でチームを強化しましょう。AIアバターを使用してスクリプトからプロフェッショナルなビデオを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なスタッフ向けに、忙しいキッチンでの「交差汚染」を防ぐための60秒のトレーニングビデオを開発し、一般的な落とし穴と是正の「食品安全習慣」を紹介します。キッチンシナリオのダイナミックでクイックカットのビジュアルを使用し、HeyGenの字幕/キャプションで強調された重要なメッセージを強化します。
サンプルプロンプト2
レストランのマネージャーやオーナー向けに、重要な「食中毒リスク要因」とそれを日常業務に統合する方法を詳述した90秒の「教育ビデオ」を制作します。このビデオは、プロフェッショナルで情報豊富なAIアバターが主要な統計とベストプラクティスを提示し、クリーングラフィックスと真剣でありながらアクセスしやすい音声トーンでサポートされます。
サンプルプロンプト3
カフェテリアの作業員や食品取扱者を対象に、食品調理エリアの適切な「衛生」技術を示す70秒の指導ビデオを設計します。ビジュアルは細心の注意を払い、ステップバイステップで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用してさまざまな清掃ツールとプロセスを示し、厳格な「食品安全原則」を維持するために各アクションを説明する正確で権威ある声を伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

食品安全トレーニングビデオの作成方法

チームを効果的に教育する魅力的で情報豊富な食品安全トレーニングビデオの作成を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成しAIアバターを選択
明確で製品に正確な食品安全トレーニングコンテンツを開発します。その後、多様なAIアバターから選択し、プラットフォームのスクリプトからのテキストからビデオ機能を活用してメッセージをプロフェッショナルに伝えます。
2
Step 2
ビジュアルを追加しブランディングを適用
統合されたメディアライブラリから関連するストックメディアでトレーニングビデオを強化します。ブランディングコントロールを使用してブランドのユニークなロゴと色を適用し、すべての資料で一貫性を維持します。
3
Step 3
音声と字幕を生成
音声生成を利用してスクリプトを複数の言語で生き生きとさせます。自動字幕/キャプションを組み込むことで、すべての研修生のアクセシビリティと理解をさらに向上させます。
4
Step 4
最終トレーニングビデオをエクスポート
さまざまなプラットフォームに適合するアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、食品安全トレーニングビデオを完成させます。プロフェッショナルなビデオをダウンロードして、チームに効果的に配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な食品安全トピックを簡素化

複雑な食品安全規制と実践を簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、明確な理解と適用を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な食品安全トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、魅力的な食品安全トレーニングビデオを作成する力を与えます。スクリプトを簡単にプロフェッショナルな教育ビデオに変換し、複雑な食品安全トピックをすべての従業員にとって明確で記憶に残るものにします。

HeyGenで食品安全トレーニングコンテンツをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは食品安全トレーニングビデオの広範なカスタマイズを可能にし、会社のロゴや色を組み込むためのブランディングコントロールを提供します。特定の食品安全習慣に合わせてコンテンツを調整し、すべての従業員の食品安全トレーニングビデオで一貫性を確保できます。

HeyGenはアクセス可能な食品安全教育のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは自動字幕や音声生成などの機能を提供し、食品安全教育ビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。これにより、すべての従業員が重要な食品安全原則と基本的な衛生習慣を効果的に理解できるようになります。

HeyGenを使用して新しい食品安全ビデオをどのくらい早く制作できますか？

HeyGenの直感的なテキストからビデオへのプラットフォームとすぐに使えるテンプレートを使用すると、高品質の食品安全ビデオを迅速に制作できます。この効率性により、広範な制作時間をかけずに食品安全プログラムとトレーニングログを定期的に更新できます。