AIで数分で洪水安全ビデオを作成

AIアバターを使用して、洪水対策コンテンツを迅速に制作し、明確な緊急通信計画に最適です。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
通勤者や一般市民に向けた『Turn Around Don't Drown』メッセージに焦点を当てた緊急性のある30秒の公共サービスアナウンスメントを開発します。このビデオは、インパクトのある劇的なビジュアルと明確で権威あるAIボイスを使用し、テキストからビデオスクリプトで生成された目立つ字幕/キャプションでさらにサポートされます。
サンプルプロンプト2
地域の組織者や近隣協会向けに、効果的な緊急通信計画を確立する方法を詳述する60秒の情報提供ナラティブを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでコミュニティに焦点を当て、多様なAIアバターとHeyGenのナレーション生成を活用して、カスタマイズ可能なシーン内で複雑なステップを明確に説明します。
サンプルプロンプト3
住宅所有者や賃借人向けに、物件のための基本的な洪水安全対策に関する実用的な50秒のガイドを作成し、利用可能なグラフィックとアウトリーチ資料を活用します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを通じてアクセス可能にし、メディアライブラリからの関連するストックメディアで強化された、明確なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを採用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

洪水安全ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なAI駆動ツールを使用して、効果的な洪水対策の公共サービスアナウンスメントと緊急通信計画を迅速に制作します。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまな事前設計されたテンプレートから選択して、緊急通信計画のニーズに最適な効果的な洪水安全ビデオを迅速に作成します。
2
Step 2
メッセージをカスタマイズ
表現力豊かなAIアバターを選択して、洪水対策の重要な情報を明確かつ共感を持って提示することで、メッセージを調整します。
3
Step 3
キャプションとボイスで強化
AIキャプションジェネレーターを活用して正確な字幕を自動的に追加し、重要な洪水安全メッセージをすべての人にアクセス可能にすることで、最大のリーチと理解を確保します。
4
Step 4
公開と共有
公共サービスアナウンスメントを最終化し、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートして、すべてのソーシャルメディアコンテンツプラットフォームで効果的に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な公共サービスアナウンスメント（PSA）を開発

AIビデオを使用して高インパクトの公共サービスアナウンスメントを迅速にデザインし、緊急の洪水警告と安全ガイドラインを効果的に一般に伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な洪水安全ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAI駆動のツールを使用して、迅速に洪水安全ビデオを作成する力を提供します。その直感的なプラットフォームは、テキストからビデオへの生成を可能にし、洪水対策に関する複雑な情報を公共サービスアナウンスメントとして簡単に理解できるようにします。

HeyGenは洪水対策を説明するためのAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは洪水対策メッセージのスポークスパーソンとして機能する多様なAIアバターを提供しています。これらのアバターは、リアルなAIボイスアクターと組み合わせて、重要な緊急通信計画を明確かつプロフェッショナルに伝えます。

HeyGenはビデオを通じて緊急通信計画を開発するためのどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、緊急通信計画を効果的に伝えるためのカスタマイズ可能なシーンとテキストからビデオへの機能を提供しています。また、AIキャプションとビデオトランスクリプトを生成し、重要な洪水安全情報を誰にでもアクセス可能にします。

洪水安全に関する公共サービスアナウンスメントのためのテンプレートを利用できますか？

もちろんです！HeyGenは、洪水安全ビデオテンプレートを含むさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、公共サービスアナウンスメントに最適です。これらのテンプレートは、コミュニティに洪水対策について迅速に知らせるための魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に制作するのに役立ちます。