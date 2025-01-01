魅力的な初週オリエンテーションビデオを作成

プロフェッショナルなオリエンテーションビデオで新入社員をスムーズに歓迎し、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトをダイナミックなビジュアルに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リモートの新入社員向けに、初期のオンボーディングプロセスを明確に説明する60秒のオリエンテーションビデオを制作してください。プロフェッショナルで親しみやすいAIアバターを使用して、視聴者に重要なステップと期待を案内し、HeyGenのAIアバターを使用して一貫したプレゼンテーションを確保し、アクセスしやすく魅力的な体験を提供します。
サンプルプロンプト2
活気あるチームを本物のストーリーテリングで紹介する30秒の社員オンボーディングビデオを作成してください。この魅力的な作品は、新入社員を対象としており、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ダイナミックなビジュアルとプロフェッショナルな制作技術を組み合わせ、新しい同僚に対する興奮を高めます。
サンプルプロンプト3
初週の社員向けに、重要なヒントと重要なリソースのナビゲートを提供する75秒の情報ビデオを開発してください。このクリーンでわかりやすいオリエンテーションビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、重要な情報をダイナミックなビジュアルに変換し、明確さと記憶を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

初週オリエンテーションビデオの作成方法

新入社員のために魅力的で情報豊かなオリエンテーションビデオを作成し、会社での旅のスムーズで記憶に残るスタートを確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
「社員オンボーディングビデオ」のための重要な情報を概説し、魅力的なスクリプトを書き始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用して、テキストを魅力的な音声コンテンツに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
「AIアバター」を選択してオンボーディングメッセージをナレーションし、新しいチームメンバーに親しみやすく一貫した顔を提供します。魅力的な背景や要素でシーンを強化します。
3
Step 3
会社のブランディングを適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して会社の独自のビジュアルアイデンティティを適用し、「オンボーディングビデオ」が「会社文化」を反映し、新入社員に一貫した体験を提供することを確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
選択した配信チャネルに最適な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で完成した「オリエンテーションビデオ」をエクスポートします。磨かれたビデオは、チームを力づけ、歓迎する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

新入社員を歓迎し、会社文化を共有

会社の文化と価値観を伝えるインスピレーションを与えるウェルカムビデオを作成し、新入社員が初日からつながりを感じられるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenは新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオに迅速に変換します。これにより、新入社員向けの高品質なコンテンツを制作するために通常必要な時間とリソースが大幅に削減され、一貫性のある影響力のある歓迎体験が保証されます。

HeyGenは魅力的な初週オリエンテーションビデオを制作するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、包括的なストックメディアライブラリ、強力なビデオ編集機能を含む強力なクリエイティブツールのスイートを提供しています。ストーリーボードをデザインし、ダイナミックなビジュアルを統合し、会社の核心的価値を真に捉え、新入社員を初週に備えさせる魅力的な物語を作成できます。

HeyGenは私たちの会社文化を反映したウェルカムビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、会社のロゴ、色、特定のメッセージを使用してウェルカムビデオを完全にブランド化することを可能にします。これにより、すべてのオリエンテーションビデオが情報を提供するだけでなく、独自の会社文化を真に反映し、新しいチームメンバーに強い第一印象を与えます。

HeyGenは社員オンボーディングのビデオ作成プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと自動ボイスオーバーを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、従来の撮影の必要性を排除し、ビデオ作成プロセスを効率化します。直感的なプラットフォームとすぐに使用できるテンプレートにより、広範な技術スキルや高価な制作セットアップなしで、一貫性のある高品質な社員オンボーディングビデオを迅速に制作できます。