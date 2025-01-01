応急処置トレーニングビデオを作成: 簡単で迅速なAIソリューション
スクリプトからのテキストビデオでコンプライアンス研修の効率を向上させ、複雑なガイドを明確で実行可能なレッスンに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
産業労働者やコンプライアンス担当者を対象に、切り傷ややけどなどの一般的な軽傷に対処する90秒の職場安全ビデオを作成してください。プロフェッショナルでリアルなビジュアルスタイルを採用し、即時かつ実用的な応急処置のステップに焦点を当て、HeyGenの音声生成機能を使用して、異なる言語やトレーニングモジュール間で一貫したメッセージを確保するための明確で権威あるナレーションを生成してください。
HRトレーニングマネージャーやL&Dプロフェッショナル向けに、既存のLMSプラットフォームにスケーラブルな応急処置トレーニングコンテンツを統合する方法を詳述する2分間の説明ビデオを制作してください。複雑な情報を簡素化するためにクリーンでインフォグラフィックのようなビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルで情報豊かな音声トーンを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的なコンテンツの更新とバージョン管理を行ってください。
経験豊富な救急隊員や高度な認定候補者向けに、重度の出血制御技術を示す1分30秒の高度な応急処置ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは真剣で非常にリアルなものでなければならず、詳細なステップバイステップの指示を提供し、集中したガイド音声ナラティブを補完します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、リアルな緊急シナリオを迅速に設定およびカスタマイズし、実践的な応用を強化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して応急処置トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトを「応急処置ビデオ」に変換し、「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」技術を使用して、職場安全ビデオの制作プロセスを大幅に簡素化します。また、「音声生成」機能を含んでおり、包括的なトレーニングを提供します。
HeyGenは私の組織が「スケーラブルな応急処置トレーニング」を効率的に制作するのを助けることができますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「応急処置トレーニングビデオジェネレーター」として機能し、組織が「コンプライアンス研修」や「HRトレーニングプログラム」を迅速に大量生産し、一貫した品質を確保するのを可能にします。その「ビデオテンプレート」と簡単な「カスタマイズオプション」により効率性が保証されます。
HeyGenは「応急処置ビデオ」にどのような字幕/キャプションとブランディング機能を提供しますか？
HeyGenはすべての学習者のアクセシビリティを向上させるために自動「字幕/キャプション」を提供します。また、ロゴや特定の色などの「ブランディングコントロール」を適用して、すべての「職場安全ビデオ」が組織のアイデンティティに一致するようにすることができます。
HeyGenで作成した「応急処置トレーニングビデオ」を「LMS統合」のためにどのように「エクスポートおよび共有」できますか？
HeyGenは完成した「応急処置トレーニングビデオ」をさまざまなアスペクト比とフォーマットで簡単に「エクスポートおよび共有」できるようにします。これにより、「LMS統合」がシームレスに行われ、トレーニングコンテンツが効果的に従業員に届くことを保証します。