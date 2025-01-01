簡単に財務報告ビデオを作成

複雑な財務データをプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを使用して簡単に説明し、明確さを向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部管理チーム向けに、現代的でシャープなインフォグラフィックスタイルのビジュアルと権威あるが親しみやすい声を用いて、複雑な財務報告を提示する45秒のダイナミックな報告ビデオを制作します。HeyGenのAIアバターを利用して重要な洞察を伝え、財務要約にプロフェッショナルで魅力的な人間的なタッチを加えます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象に、簡潔で理解しやすいグラフィックと明るく情報豊かなオーディオトラックを提供し、パフォーマンスを迅速に把握できる30秒の財務報告ビデオを設計します。HeyGenの利用可能なテンプレートとシーンから始め、要素をカスタマイズし、シームレスなナレーション生成を使用して物語を完璧に仕上げます。
サンプルプロンプト3
広報チームや外部ステークホルダーを対象に、洗練された企業向けで非常にアクセスしやすいビジュアルと落ち着いたプロフェッショナルな声を用いた60秒の包括的な報告ビデオを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を統合し、自動生成された字幕/キャプションで包括性を確保し、多様なプラットフォーム向けに高品質なエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

財務報告ビデオの作成方法

複雑な財務データをAIで魅力的なビデオレポートに変換し、株主やステークホルダーにとって明確で影響力のある洞察を提供します。

1
Step 1
財務報告スクリプトを作成
財務報告データまたはスクリプトをHeyGenに貼り付けて開始します。スクリプトからのテキストビデオ機能がテキストを動的なビデオに変換します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、財務データをプロフェッショナルに提示し、報告ビデオの明確なコミュニケーションを確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングでカスタマイズ
メディアライブラリ/ストックサポートを使用して、関連するチャート、グラフ、ブランド要素でビデオを強化します。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有
財務報告ビデオが完成したら、希望のアスペクト比でエクスポートし、株主やステークホルダーとオンラインで共有してエンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルな企業財務概要を作成

株主やステークホルダーに主要な業績指標を明確に伝えるために、洗練されたビデオレポートと企業財務要約を効率的に生成します。

よくある質問

HeyGenが財務報告ビデオの作成に最適な理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバターと強力なビデオエディターを使用してスクリプトを動的なビデオに簡単に変換できるため、プロフェッショナルな財務報告ビデオの作成プロセスを簡素化する理想的なツールです。すぐに使えるビデオテンプレートを利用し、テキストアニメーションを追加して財務報告を強化できます。

HeyGenで財務報告ビデオの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む広範なブランディングコントロールを提供し、財務報告ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。また、包括的なメディアライブラリにアクセスし、独自のアセットを組み込んで報告ビデオをさらにカスタマイズできます。

HeyGenが提供する迅速な財務報告ビデオ作成ツールは何ですか？

HeyGenは、幅広いビデオテンプレートと使いやすいビデオエディターを提供し、作成プロセスを効率化する強力な財務報告ビデオ作成ツールです。テキストスクリプトからプロフェッショナルな財務報告を迅速に生成し、ナレーション生成と字幕を完備しています。

HeyGenで生成した財務報告ビデオをどのように共有できますか？

HeyGenで財務報告ビデオを作成した後、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートし、株主やステークホルダーとオンラインで共有できます。HeyGenは、報告ビデオが広範な配信に対応できるようにします。