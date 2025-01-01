魅力的なファイナンシャルアドバイザートレーニングビデオを作成

ファイナンシャルアドバイザートレーニング資料を効率化。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、高品質なビデオコンテンツを迅速に制作。

サンプルプロンプト1
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な投資商品を説明する45秒のマーケティングビデオを制作し、洗練された情報豊かなビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションで、ファイナンシャルアドバイザーのビデオマーケティングを強化します。
サンプルプロンプト2
経験豊富なファイナンシャルアドバイザー向けに、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、重要な規制の更新や倫理的考慮事項を明確に伝える2分間のコンプライアンストレーニングモジュールを作成し、フォーマルで真剣なビジュアルスタイルと明瞭でプロフェッショナルな声で、重要なファイナンシャルアドバイザートレーニング資料として役立てます。
サンプルプロンプト3
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ファイナンシャルアドバイザーがオンラインプレゼンスを向上させるための効果的なビデオマーケティングのクイックヒントを提供する60秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを設計し、モダンでインスパイアリングなビジュアルとエネルギッシュで自信に満ちた声で、彼らのファイナンシャルアドバイザービデオを紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファイナンシャルアドバイザートレーニングビデオの作成方法

HeyGenの革新的なAIプラットフォームを使用して、ファイナンシャルアドバイザー向けのプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に制作し、学習と開発を強化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングコンテンツの魅力的なスクリプトを開発します。HeyGenの**スクリプトからのテキストビデオ**機能が、あなたの書いた資料を魅力的なビデオに変換し、ファイナンシャルアドバイザートレーニングに最適です。
2
Step 2
AIプレゼンターとシーンを選択
多様な**AIアバター**からトレーニングモジュールをプレゼンテーションするために選択し、プロフェッショナルで一貫した配信を確保します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、ビデオ作成のための視覚的に魅力的な学習環境を構築します。
3
Step 3
ブランディングとボイスオーバーを適用
会社の**ブランディングコントロール**を適用し、ロゴや企業カラーを統合して一貫性を維持します。明確なボイスオーバーを生成し、正確な字幕を追加して、ファイナンシャルアドバイザービデオコンテンツをアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
4
Step 4
学習モジュールをエクスポートして展開
プロフェッショナルトレーニングビデオを完成させ、複数のアスペクト比で簡単に**エクスポート**します。新しいバーチャルラーニング体験をシームレスに展開し、チームに必要な知識を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な金融概念を明確化

複雑な金融概念を消化しやすいビデオコンテンツに簡略化し、アドバイザートレーニングの理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはファイナンシャルアドバイザー向けのビデオ制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは複雑な撮影プロセスや高価な機材を必要としません。AIアバターとテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなファイナンシャルアドバイザービデオコンテンツを迅速に作成でき、従来の制作セットアップなしでビデオマーケティングを可能にします。

HeyGenは効果的なファイナンシャルアドバイザートレーニングビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはファイナンシャルアドバイザーがオンライントレーニング資料を簡単に作成できるようにします。テキストビデオ機能とカスタムボイスオーバーを使用して、バーチャルラーニングのための魅力的なトレーニングビデオを効率的に制作し、トレーニング資料をダイナミックなコンテンツに変換します。

HeyGenを使用したファイナンシャルアドバイザービデオコンテンツのブランディングオプションは何ですか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ファイナンシャルアドバイザービデオコンテンツが会社のアイデンティティに合致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に追加し、豊富なメディアライブラリから選択して、ビデオマーケティングの一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。

ファイナンシャルアドバイザーがHeyGenでスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するのにどれくらいの時間がかかりますか？

HeyGenは、書かれたスクリプトを高品質なファイナンシャルアドバイザービデオに驚くべき速さで変換します。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがビデオ作成とボイスオーバーを処理し、自動字幕も含めて、従来のビデオ編集時間を大幅に短縮します。