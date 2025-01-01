クルーの安全を確保するフィルムセット安全ビデオを作成

重要なトレーニングセッションのためのプロフェッショナルな安全ビデオを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的なコンテンツを即座に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクションマネージャーと主要部門の責任者を対象にした、重機の取り扱いと保管のベストプラクティスを示す60秒のプロフェッショナルな安全ビデオを開発します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して正確性を確保し、正しい手順の高品質なビジュアルを提供するためにメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、真剣で権威あるトーンを維持します。
サンプルプロンプト2
すべてのフィルムセットのスタッフ向けに、トレーニングセッション中のニアミスの即時報告とコミュニケーションの重要性を強調する30秒の簡潔な安全ビデオを制作します。視覚と音声のスタイルは緊急性がありながらも励ましのあるもので、さまざまなシナリオを迅速に設定するために利用可能なテンプレートとシーンを使用し、最大限のアクセシビリティのために字幕/キャプションを含めます。
サンプルプロンプト3
主要部門の責任者と安全担当者を対象にした40秒のビデオで、フィルムセットでの避難経路と適切な消火器の使用を示し、重要な火災安全プロトコルを説明します。視覚スタイルは直接的で権威あるもので、正確なナレーション生成を行い、最終出力は生産施設全体のさまざまなディスプレイスクリーンに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

フィルムセット安全ビデオの作成方法

明確で魅力的、かつプロフェッショナルなフィルムセット安全ビデオを効率的に開発し、重要な情報を高い制作品質と容易さでクルーに届けます。

1
Step 1
安全ビデオスクリプトを作成
フィルムセットのための重要な安全プロトコルと手順をアウトライン化することから始めます。「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を利用して、安全ガイドラインを視覚的な物語に即座に変換し、効果的な指導の基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
安全情報を明確かつプロフェッショナルに伝えるために、適切な「AIアバター」を選択します。これにより、重要な安全指示の一貫した魅力的な提供が保証され、全体の制作品質が向上します。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加して、安全ビデオを強化し、重要なメッセージを強調します。簡単に「字幕/キャプション」を生成することで、すべてのチームメンバーのアクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
エクスポートと配布
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに適したプロフェッショナルな安全ビデオを完成させます。トレーニングセッション全体で効果的に配布し、すべての従業員がコンプライアンス要件を満たすようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を明確化

複雑なフィルムセットの安全規則とプロトコルを、すべてのスタッフにとって理解しやすく視覚的に明確なビデオ説明に変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなフィルムセット安全ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ技術を使用して、あなたのスクリプトを高品質なフィルムセット安全ビデオに変換します。これにより、クリエイティブプロセスが効率化され、トレーニングセッションのための魅力的な視覚補助を備えたプロフェッショナルな安全ビデオを効率的に制作できます。

HeyGenは安全ビデオのコンプライアンスを確保するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ナレーション生成、自動字幕などの強力な機能を提供し、安全ビデオがコンプライアンス要件を満たすのを助けます。また、ブランドコントロールを適用して、会社の基準に合ったプロフェッショナルな安全ビデオを確保できます。

HeyGenは異なるフィルムセットのために複数の安全ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、単一のスクリプトから多様な安全ビデオを迅速に生成し、異なるフィルムセットのためにさまざまなAIアバターとシーンを活用します。これにより、スケーラブルな従業員トレーニングセッションのための重要な視覚補助の制作が大幅に加速されます。

HeyGenが魅力的な安全ビデオを作成するのに理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、包括的なストックメディアライブラリ、直感的な編集機能を通じて、高い制作品質のプロフェッショナルな安全ビデオを提供します。これにより、安全ビデオが視覚的に魅力的で、重要なトレーニングセッション中に従業員の注意を効果的に引きつけることが保証されます。