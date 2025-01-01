簡単にファイリングシステムトレーニングビデオを作成

リアルなAIアバターを活用して、ダイナミックで魅力的なトレーニングコンテンツを提供し、ワークフロー管理を最適化するためにプロフェッショナルな教育ビデオを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象に、効率的なデジタルファイリングとワークフロー管理のベストプラクティスに焦点を当てた60秒の魅力的なチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、アニメーショングラフィックスと親しみやすくエネルギッシュなナレーションを取り入れた、現代的で活気のあるものにしてください。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して迅速に制作し、重要な組織のヒントを伝えるための強力な「ナレーション生成」を効果的に活用できます。
サンプルプロンプト2
既存のチーム向けに、システム組織と詳細なビジネストレーニングプロトコルに関する高度な洞察を提供する2分間の包括的な教育ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細でインフォグラフィックスタイルにし、複雑なプロセスを明確に示し、正確な指導ナレーションとアクセシビリティのための必須の「字幕/キャプション」を伴います。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのプロフェッショナルなビジュアルでコンテンツを強化してください。
サンプルプロンプト3
社内トレーナーや部門長向けに、チーム向けの効果的な教育ビデオを作成する方法を示す45秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは活気があり情報豊かで、さまざまな画面録画とクリエイティブなグラフィックスを紹介し、自信に満ちた励ましのトーンで提供されます。HeyGenの「AIアバター」を利用して、視聴者に作成プロセスを案内し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまな形式でエクスポートしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ファイリングシステムトレーニングビデオの作成方法

直感的なAIツールを使用して、ファイリングシステムのための魅力的で正確なトレーニングビデオを作成し、チームが効果的に学べるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
ファイリングシステムのための包括的なコンテンツを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、書かれたレッスンをダイナミックなビデオセグメントに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ファイリングシステムコンテンツを提示するための多様なAIアバターから選択します。シーンのレイアウトやビジュアル要素を調整して、エンゲージメントを高め、ブランドに合わせます。
3
Step 3
ブランディングとプロフェッショナリズムを追加
HeyGenの包括的なブランディングコントロールを使用して、会社のロゴやブランドカラーを適用します。これにより、トレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルな組織のアイデンティティを維持します。
4
Step 4
エクスポートと配信
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、トレーニングビデオを完成させます。必要なすべてのプラットフォームでシームレスに配信できるように、洗練されたビデオコンテンツを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なトレーニングクリップを迅速に制作

ファイリングシステムの重要な側面を説明するための簡潔で魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、学習をアクセスしやすく楽しいものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてファイリングシステムトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換するAIアバターとテキスト-ビデオ機能を提供することで、ファイリングシステムトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、通常必要とされるビデオ作成の時間と労力が大幅に削減されます。

HeyGenは教育トレーニングビデオのカスタマイズとブランディングを可能にしますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、教育トレーニングビデオに会社のロゴやカラーを統合することができます。また、さまざまなテンプレートやシーンを利用して、システム組織やデジタルファイリングのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはワークフロー管理に関する効果的なチュートリアルビデオを開発するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ナレーション生成や自動字幕など、効果的なチュートリアルビデオを開発するための強力な機能を提供します。これらのツールは、ワークフロー管理やビジネストレーニングのための明確で簡潔なビデオを作成するのに非常に役立ちます。

HeyGenは幅広いオンラインコースやトレーニングニーズに対応するビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは特定のファイリングシステムのデモンストレーションから幅広いオンラインコースまで、多様なビデオコンテンツの作成をサポートするように設計されています。その直感的なプラットフォームにより、あらゆるトピックの高品質なハウツービデオを簡単に制作でき、視聴者に包括的なトレーニングを提供します。