AIを活用したフィールドセールストレーニングビデオの作成

AIアバターを使用した標準化されたトレーニングで、セールスの有効化を強化し、学習の定着を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なフィールドセールスプロフェッショナル向けに、45秒のマイクロラーニングビデオを開発してください。内容は高度なセールステクニックに焦点を当て、異議を自信を持って処理する方法を、迅速で魅力的なロールプレイングシナリオを通じて提示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用してシナリオを視覚化します。
サンプルプロンプト2
フィールドセールスチームが製品知識を深めるために、複雑な製品を明確にする90秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンで教育的なビジュアルスタイルを持ち、明確なグラフィックスと権威あるナレーションを特徴とし、視覚的要素を活用して学習を強化します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連する製品画像を取り入れ、字幕/キャプションを追加して普遍的な理解を確保します。
サンプルプロンプト3
すべてのフィールドセールスチーム向けに、士気を高めるために勇気と情熱、忍耐力を植え付けることを目的とした30秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでインスパイアリングであり、ダイナミックなモチベーショナルスピーカーのような明確で影響力のあるナレーション生成で提供されます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなデバイスでの最適な視聴を確保し、セールストレーニングプログラムを効果的にサポートします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィールドセールストレーニングビデオの作成方法

ダイナミックで魅力的なトレーニングコンテンツでフィールドセールスチームを強化します。AIを活用してビデオ作成を効率化し、組織全体で学習を標準化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
主要なセールスシナリオ、製品知識、または販売技術を概説します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを迅速に初期ビデオドラフトに変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
ビデオテンプレートのライブラリから選択するか、特定のトレーニングニーズに合わせてシーンをカスタマイズします。AIアバターを取り入れて情報を提示したり、ロールプレイングシナリオを演じたりして、コンテンツを親しみやすくします。
3
Step 3
オーディオとブランディングを追加
さまざまなAIボイスを使用してスクリプトから直接プロフェッショナルなナレーションを生成するか、自分のナレーションをアップロードします。ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを適用して、一貫性を保ちます。
4
Step 4
エクスポートと共有
トレーニングビデオに自動字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させます。完成したビデオを希望のアスペクト比でエクスポートし、さまざまなプラットフォームでセールスチームに配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

フィールドセールスチームを動機付ける

フィールドセールス担当者を活気づけ、セールスの卓越性を強化する魅力的なモチベーショナルビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてセールストレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、高品質なセールストレーニングビデオを迅速に作成します。これにより、複雑なビデオ作成ツールを使用せずに、チーム向けの魅力的な指導ビデオを簡単に制作できます。

HeyGenは製品知識とセールステクニックビデオを強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、ナレーション生成、自動字幕/キャプションなどの強力なツールを提供し、製品知識とセールステクニックビデオを向上させます。また、すべてのトレーニングビデオでプロフェッショナルで一貫した外観を保つためのブランディングコントロールを組み込むことができます。

HeyGenはビジネス向けのさまざまな種類のトレーニングビデオを作成するために使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、オンボーディングビデオ、説明ビデオ、マイクロラーニングコンテンツなど、ビジネス向けのさまざまなトレーニングビデオを作成するのに最適な多用途プラットフォームです。その広範なメディアライブラリとアスペクト比のリサイズサポートにより、すべてのセールス有効化ニーズに柔軟に対応できます。

HeyGenはどのようにしてフィールドセールストレーニングビデオの作成をより効率的にしますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換することで、フィールドセールストレーニングビデオの制作を加速します。これにより、従来の撮影や大規模な編集の必要がなくなり、高品質なトレーニングビデオを作成するために通常必要な時間とリソースを大幅に削減します。