Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なグラウンドキーパーや公園地区のメンテナンススタッフ向けに、「マウンドクレイ」の適切な適用とタンピングに焦点を当てた詳細な90秒のトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションには、クレイの準備とタンピングプロセスのクローズアップを組み込み、プロフェッショナルなナレーションとHeyGenの字幕/キャプションを使用して、重要な材料仕様と手順を強調します。
サンプルプロンプト2
スポーツ複合施設を担当するフィールドメンテナンスチームや施設管理者を対象に、インフィールドスキンから「リップを取り除く」および「高いスポットを削る」方法に関する影響力のある2分間のビデオチュートリアルを制作してください。ビデオは問題解決の視覚的アプローチを採用し、ビフォーアフターの結果を示し、HeyGenのAIアバター機能を使用して作成された魅力的なAIアバターによって提供される明るく励みになるトーンを持たせます。
サンプルプロンプト3
スポーツコーチや学校のメンテナンス担当者を対象に、「インフィールドスキンの水やり」と必要に応じて「乾燥剤の適用」のベストプラクティスを示す45秒のクイックチップビデオを作成してください。ビジュアルはダイナミックでフォローしやすく、HeyGenのテンプレートとシーン機能から事前にデザインされたレイアウトを使用して、洗練されたアクセスしやすいガイドを提供し、親しみやすく直接的な音声スタイルを使用します。
フィールドメンテナンスビデオの作成方法

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、重要なフィールドメンテナンスタスクのための明確で製品に正確な指導ビデオを制作します。開始から終了までの重要な技術を強調します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
マウンドクレイの準備など、特定のタスクに焦点を当てた詳細なフィールドメンテナンスビデオのスクリプトを作成することから始めます。次に、HeyGenの多様なAIアバターの中から1つを選び、コンテンツをナレーションします。
2
Step 2
ビジュアルを追加し、音声を生成
適切なフィールドドラッグ技術を示すなど、関連するビジュアルを追加してビデオを強化します。HeyGenの強力な音声生成を利用して、スクリプトを自然なナレーションに変換します。
3
Step 3
ブランディングと字幕でカスタマイズ
リップの除去に関するビデオなどの指導コンテンツをカスタムブランディングで磨き上げます。正確な字幕/キャプションを自動的に追加することで、メッセージが普遍的に理解され、アクセスしやすくなります。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポート
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、好みの出力設定を選択し、フィールドメンテナンストレーニングを完成させます。高品質のビデオをダウンロードし、重要なビデオライブラリに貢献します。

配布用のクイック指導クリップを制作

ファンレーキの使用やクレイのタンピングなどのタスクのベストプラクティスを簡単に共有できる、フィールドメンテナンスのヒントのための魅力的な短いビデオを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはフィールドドラッグやリップの除去などのタスクに関する詳細なフィールドメンテナンスビデオをどのように作成できますか？

HeyGenは、AIアバターを活用して、正確なフィールドメンテナンスビデオをテキストスクリプトから作成し、「フィールドドラッグ」や「リップの除去」などの技術を明確に示します。これにより、グラウンドキーピングチームに一貫した理解しやすい指導が提供されます。

HeyGenは「グラウンドキーパー大学」トレーニングのための包括的なビデオライブラリを構築するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの変換や音声生成などの強力な機能を提供しており、「グラウンドキーパー大学」のための広範なビデオライブラリを構築するのに最適です。「クレイのタンピング」から「高いスポットの削り取り」までの技術をカバーするトレーニングコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはインフィールドスキンの水やりやチョークラインの適用などの特定の技術的タスクに関する明確な指導ビデオの制作を支援できますか？

はい、HeyGenは「インフィールドスキンの水やり」や「チョークラインの適用」などの特定の技術的タスクに関する明確なステップバイステップの指導ビデオを作成するのに理想的です。字幕/キャプションを追加し、テンプレートとシーンを利用して複雑な手順を簡素化することで、明確さを向上させることができます。

HeyGenはマウンドクレイ管理やベース設置などの複雑な手順を示す際に、一貫性と視覚的な魅力をどのように保証しますか？

HeyGenは、進化したAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じて一貫性を保証し、「マウンドクレイ管理」や「ベース設置」などの正確な手順を示すのに最適です。また、ブランドコントロールを適用して、すべての指導コンテンツにわたってプロフェッショナルで統一された外観を維持することができます。